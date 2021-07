U petak nešto iza 17 sati u Hrvatskoj se osjetio novi potres. Epicentar je ovaj put bio kod Bjelovara.

Kako javlja EMSC, potres je bio jačine 2,3 po Richteru. Epicentar mu je bio 3 kilometara južno od Bjelovara.

