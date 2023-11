Maratonacu Enizu Jašareviću potrebna je vaša pomoć! „Preživio seriju moždanih udara i opet uči hodati i govoriti“

Eniz Jašarević dva je puta prošao kroz cilj iznimno zahtjevne ultra trail utrke 100 milja Istre, a iza njega je još cijeli niz maratona, polumaratona i trail utrka na kojima je osvojio preko 40 medalja.

Trenirao je i do šest dana u tjednu, svaki dan trčao do 20 kilometara, a onda je 18. travnja ove godine sve stalo.

Eniz je tog dana dobio prvi, upozoravajući moždani udar, a nakon toga su uslijedila još dva puno jača. Zadnji je bio toliko jak da je izgubio govor, a oduzele su mu se desna ruka i desna noga.

U razgovoru s njegovom sestrom Vernesom Jašarević saznajemo što se sve događalo od tog kobnog dana do danas.

- U ranu zoru 18. travanja zaprimila sam poziv šogorice koja mi je saopćila da Eni nije dobro i da ga nakon neprospavane noći iz Bjelovarske bolnice voze za Zagreb. Odmah sam se obukla i zaputila na Rebro u bolnicu gdje je zaprimljen kako bi saznala o čemu se radi. Šogorica mi je rekla kako je do 5 sati ujutro Eno s njom komunicirao putem mobitela ali nakon toga joj se više nije javio – kaže Vernesa.

- Bjelovarska bolnica nije bilo prvo mjesto koje su šogorica i moj Eno posjetili, naime prvo su otišli na hitan prijem u Daruvarsku bolnicu nakon što se Eno požalio da je u jednom trenu nije mogao kontrolirati govor i tijelo, a posebno desnu ruku. On je nakon te epizode nastavio s njom komunicirati ali je shvatio da nešto nije u redu. Kada su doktorima ispričali što se desilo, pregledali su ga i rekli im da je najbolje da što prije odu na neurologiju u Bjelovar jer su posumnjali na tranzitorni ishemijski atak (TIA). To je zapravo upozoravajući moždani udar. - dodaje Vernesa.

Nakon što je u bjelovarskoj bolnici primio terapiju protiv moždanog udara, doktori su javili supruzi da su se Enizu počeli spajati tlakovi, opet je ostao bez govora i oduzela mu se cijela desna strana. Na MSCT-u su vidjeli ugrušak i nisu htjeli riskirati već su ga sanitetom odvezli za Zagreb. Dolaskom u KBC Zagreb opet je

mogao pričati i koristiti desnu ruku., nastavlja Vernesa.

Međutim, operacija je bila neminovna prilikom koje dva sata doktori nisu uspjeli odstraniti ugrušak iz glave jer je bio pretvrd i prevelik. A onda je na operacijskom stolu dobio toliko jak moždani udar koji mu je oštetio trećinu mozga.

- Čekali smo doktore da nam jave kako je prošla operacija i nadali se najboljem međutim kada je doktor došao dao nas svi smo ostali u šoku – Eno možda neće preživjeti ..

Edem u mozgu

- Oštećen mu je centar za govor, centar za desnu ruku i desnu nogu, a ugrušak mu je ostao u glavi. Prebacili su ga na intenzivnu, međutim, onda mu se stvorio edem u mozgu koji je toliko natekao da je drugi dan morao ići na hitnu operaciju kako bi odstranili dio kosti lubanje da se ne desi prsnuće otoka. Morali su to napraviti da mu spase život. Operacija je dobro prošla, a on je u toj induciranoj komi ostao još šest dana. Iako je operacija prošla dobro, u međuvremenu je dobio i emboliju pluća, odnosno ugrušak u plućima. Na respiratoru je ostao još tri tjedna jer nije mogao samostalno disati te su doktori čak predlagali i traheotomiju međutim Eno je bio jak i uspio je prodisati sam. I ne samo to, na Rebru su mu doktori otkrili rupicu na srcu veličine 4 milimetra za koju sumnjaju da je mogući primarni uzrok moždanog udara – prepričava nam Vernesa.

- Meni je sve to bilo nevjerojatno da se dešava jer smo netom prije ovog nemilog događaja Eno i ja zajedno brinuli za našu majku kojoj je godinu dana ranije dijagnosticiran rak pluća te smo je naizmjence vozili na kemoterapije. On je uvijek mene tješio i govorio mi „seka, kaj nas briga, imamo jedan drugoga, ja i ti ćemo sve izdržati!“. Naša majka, osim raka pluća, boluje preko 17 godina i od izuzetno jake multiple sklerzoe, a otac nam je ratni vojni invalid. Sada sam ostala praktički sama - u suzama nastavlja Vernesa.

Nakon niza nemilih zdravstvenih događaja prognoza doktora je i dalje bila da se Eniz više nikada neće oporaviti te će ostati teški invalid do kraja života međutim Eniz je prije bio sportaš, u dobroj formi i inače po naravi veliki borac.

Uslijedila je borba obitelji sa bolničkim sustavom i traženje prikladne rehabilitacijske skrbi.

- Nakon Zagreba, Eno je prebačen u bjelovarsku bolnicu gdje je nastavio s terapijom i logopedom koji smo sami morali plaćati obzirom da bolnica nema svojeg logopeda. To nas je puno koštalo ali nije bilo upitno jer je s vježbama morao započeti odmah čim je mogao. Tu je uskočila familija i skupili smo novac za privatnu logopedicu Lanu kojoj se ovim putem zahvaljujemo na izuzetnoj podršci i pomoći. Lana ga je uspjela ponovo naučiti da izgovori svoje ime i jako puno je radila s njim motoriku mišića lica i usta. On nakon zadnjeg moždanog ne može prepoznati ni slova ni brojke ni neke predmete. Ne može čak ni sa lijevom rukom, koja mu je funkcionalna, ništa napisati ni nacrtati.

- Potom smo naišli na problem jer je Eniza trebalo smjestiti u neke od toplica u kojima bi nastavio terapiju obzirom da se sve moždane i fizičke funkcije mogu djelomično vratiti terapijom i intenzivnom vježbom unutar jedne do tri godine nakon moždanog udara. Dugo smo tražili i konačno dobili pozitivan odgovor toplica u Lipiku u lipnju ove godine.

U toplicama Lipik Eno je imao sjajan tretman i uz pomoć terapeuta uspio se dići na noge i lagano hodati. Naučili su ga da hoda s hodalicom, a počeo je pomalo micati i desnu ruku. Svi ti oštećeni dijelovi su se polako počeli vraćati u funkciju. Trebalo je puno vježbati i stvarno se jako trudio. Ovim putem zahvaljujemo svim fizijatrima, fizioterapeutima i logopedima koji su s njima radili cijelo vrijeme boravka u toplicama.

Nakon 4 mjeseca serije moždanih udara i bolničkih liječenja Eniz se vratio kući.

- Tek kad je stigao doma mi smo uvidjeli kakvo je njegovo stvarno stanje. Bili smo šokirani i zaključili da je izrazito loše te da moramo pod hitno pronaći dodatnu odgovarajuću pomoć jer sam ne može apsolutno ništa! – govori Vernesa.

Obzirom da su i njihovi roditelji također nemoćni, sestra Vernesa je preuzela brigu o bratu i roditeljima uz pomoć prijatelja i supruge.

Nastavio je s fizikalnim i Bobath terapijama, uvedena mu je i Pablo terapija u Daruvarskim toplicama na koje ga svakodnevno voze sestra, a kada uzmogne i njegova supruga.

- Vidljivi su veliki pomaci, počeo je raditi korak iz kuka i hoda uz pomoć hodalice, no ne može podići nogu i prati ga jaki mišićni tremor. Desna ruka mu je i dalje slabo pokretna, a morali smo ponovo pronaći i platiti privatnu logopedicu. Pronašli smo je u Daruvaru, gđa. Nataliju, koja je odmah krenula s vježbom govora i koja s njim uporno radi i dalje - dodaje Vernesa.

- On ne može izgovoriti ono što želi reći, iz usta mu samo izlazi: "Ne, ne, ne, ne". Kada pričamo, sve razumije, prepoznaje ljude, ali jako je teško razumjeti što želi. Ja kao sestra ga dobro poznajem pa shvatim nakon nekog vremena što mi želi reći ali teško je gledati ga takvog.

- Eni su velika podrška i njegovi prijatelji i kolege s posla, njegov prijatelj Tomislav Tepeš jedva čeka dan da zajedno otrče još koji maraton te kolegica Dajana Kuntin koja ga svakodnevno posjećuje i velika je podrška obitelji. Oni su dokaz da pravi prijatelji još uvijek postoje, a obitelj im je na tome iznimno zahvalna – dodaje Vernesa.

- Sve bi bilo ok da mi koji ga okružujemo ne moramo se vratiti na posao, a da bi to mogli moramo Enu dignuti u potpunosti na noge i osamostaliti ga maksimalno kako bi mogao većinu stvari obavljati sam. S obzirom na činjenicu da je puno napredovao, vjerujemo kako je još bolji napredak moguć jer Eno je borac i svega čega se primi ide do kraja, ne odustaje.



Skupe ali učinkovite terapije

- Kako su se njegove vitalne funkcije počele vraćati, tako smo tražili najbolje opcije za njegov daljnji oporavak. Naime, jako je važno dati sve od sebe u prvih 6 mjeseci do godinu dana, tada se neuroplastičnost mozga može najbolje iskoristiti i pokušati naučiti ponovno koristiti oštećene funkcije. Ono što je u mozgu oštećeno, ne može se ponovno obnoviti, ali uz jako veliki broj ponavljanja radnje može se do neke mjere naučiti, a zdravi dio mozga može preuzeti funkciju dijela mozga koji je oštećen. Nakon nekoliko dana istraživanja i razgovora s obitelji, otkrili smo robotsku neurorehabilitaciju. Svi liječnici i terapeuti su nam rekli da u tom smjeru trebamo ići i da je to dobro za njegov oporavak. Privatna poliklinika Glavić nudi jako dobar program po GLARTH protokolu, međutim jako puno i košta.

- Program za Eniza košta od 1.200 do 1.700 eura tjedno ovisno o broju sati. Minimalno bi trebao ići 8 tjedana, a idealno bi bilo 12. U jednom radnom tjednu odradio bi od 4 do 6 sati individualnih vježbi (o tome ovisi i cijena), a za logopeda bi još posebno u istoj klinici trebali plaćati 35 eura po tretmanu.

- To je velika svota novca, tako da bi nam svaka pomoć dobro došla. Moramo probati sve i nadati se da će svojom upornošću i velikom voljom dobiti i ovu utrku života.

- S obzirom da je moj brat otrčao utrku koja je trajala 38 sati i 34 minute skoro u jednom dahu znam da je moj brat veliki borac, da je za njega samo nebo granica i da će dobiti i ovu životnu utrku, a mi ćemo mu pomoći svi koliko god možemo i zajedno se veseliti svakom njegovom napretku – dodaje Vernesa.

Ukoliko želite pomoći Enizu, možete to učiniti uplatom novca na ovaj račun:

IBAN: HR5124020063205798573

BIC: ESBCHR22

IME: ENIZ JAŠAREVIĆ

ADRESA: VRLIKA 71, 43500 DARUVAR