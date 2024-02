Pojačajte oprez u prometu: Najviše nesreća događa se na suhim kolnicima, i to u vrijeme putovanja s posla

Iako bismo očekivali da su zavoji opasniji od ravnih dijelova ceste, statistika govori da više od 40 % teško ozlijeđenih i poginulih strada upravo na ravnim dijelovima ceste.

Najveće gužve na cestama, barem gradskima, stvaraju se prilikom dolaska i odlaska s posla. Stres, nervoza, gužva i nepažnja uzrok su prometnih nesreća upravo u razdoblju kada se žurimo kući, od 16 do 18 sati.

Svaku četvrtu nesreću skrive vozači mlađi od 24 godine

Prema posljednjim podacima, na našim je cestama oko dva milijuna automobila. Vozača imamo gotovo pola milijuna više, i mladih i starih. Neiskustvo je jedan od problema mlađih vozača, a sporije reakcije i vid onih malo starijih. Iznenađuje, ali i zabrinjava podatak da vozačku dozvolu još uvijek posjeduje više od 35 tisuća vozača starijih od 80 godina.

Prema podacima za 2021., najviše prometnih nesreća izazvali su upravo vozači koji imaju 65 godina i više. Svaku četvrtu nesreću na cestama skrivili su vozači mlađi od 24 godine.

U prometu očito ne vrijedi ona stara da su godine samo broj. Istraživanja pokazuju i zanimljivu činjenicu da je veći rizik od nesreće ako mladi vozač vozi automobil u kojem se nalazi više mlađih suputnika.

Oprez, vozači! Divljač na cesti

Naleti vozila na divljač nisu rijetkost, a šteta je često velika. Životinja je ozlijeđena, vi ste ozlijeđeni, automobil je uništen. Od 2011. do 2020. gotovo 8000 prometnih nesreća na hrvatskim cestama dogodilo se zbog naleta na divljač.

Oprez i osiguranje

2022. godine zabilježeno je 10.005 prometnih nesreća s nastradalim osobama, što je u odnosu na 2021. više za 9,4 posto. Ozlijeđenih je bilo 13.329, također više nego prethodne 2021., za 11,8 %. Poginulo je 275 osoba. Jedino je utješno što je ta brojka manja nego 2021.

U automobilima smo skoro svaki dan po nekoliko sati, pa s obzirom na loše brojke u prometu koje nas prate, ne može biti naodmet dodatno osigurati sebe i one koje volimo.

Pamet u glavu, oči na cestu!

Uvijek vrijedi ponoviti: ako krećete na put, na posao, duga relacija, kratka relacija – pamet u glavu. Ne jurite za zelenim svjetlom na semaforu, ne gledajte u mobitel i prestrojavajte se polako, uvijek provjeravajući mrtvi kut. Nesreće se događaju na svakom kilometru ceste, a zanimljivo je da se one najčešće događaju u blizini vašeg doma kada pažnja popusti. Dovoljna je sekunda nepažnje, spuštenog pogleda. I sjetite se s vremena na vrijeme provjeriti potrošne dijelove automobila – amortizere, kočnice, gume, metlice brisača, kao i tekućine poput ulja u motoru, kočnicama, tekućinu za pranje vjetrobranskog stakla, a prije zime obavezno provjerite i razinu rashladne tekućine, antifriza. Budite odgovorni prema sebi i drugima.

Ako dođe do prometne nesreće, pokušajte ostati pribrani. Ostanite na mjestu događaja, pružite pomoć ozlijeđenima, razmijenite podatke s drugim sudionicima i po potrebi nazovite policiju i hitnu medicinsku pomoć. Provjerite i savjete na Osiguraj me.