Ako vam se uoči Dana zaljubljenih po glavi motaju razne fraze kojima ćete dragoj osobi poručiti da ju volite, podijelite te misli s nama, dajte ideju drugima i tako im skratite muke, a mi ćemo zauzvrat najkreativnijeg nagraditi novim HONOR 50 Lite mobilnim uređajem.

Honor 50 Lite (Foto: PR)

Slažemo se kako ljubav treba slaviti tijekom cijele godine, ali ipak je jedan datum u drugom mjesecu poseban, a to je 14. veljače. Najčešće mu se vesele parovi, a oni koji soliraju jedva čekaju da prođe. No mnogi često zaboravljaju kako Valentinovo nije namijenjeno samo za zaljubljene, one u vezi ili braku već za sve oblike ljubavi; prema djetetu, roditeljima, dragim prijateljima i svima onima koji imaju dio našeg srca, uključujući i nas same.



Tradicija slavljenja Valentinova datira iz Engleske i Škotske, u ranom srednjem vijeku, kada je bilo uobičajeno na pragu svoje odabranice ostavljati ljubavne verse (možda i note) ili pak čestitke ukrašene čipkastim ukrasom ili vrpcom.



Istraživanja pokazuju da je nakon Božića, Valentinovo dan kada se u svijetu šalje najveći broj čestitki, a vi ove godine čestitu napišite, ali ju usmjerite i na našu adresu.

Osvojite HONOR 50 Lite

Kako biste u ovoj godini još više trenutaka dijelili s dragim osobama pripremili smo vam darivanje u kojem možete osvojiti novi HONOR 50 Lite. Sve što trebate napraviti je 14. veljače u komentaru posta na službenoj Facebook stranici portala DNEVNIK.hr napisati Valentinovsku čestitku. Autora ili autoricu najkreativnije čestitke nagradit ćemo mobilnim uređajem HONOR 50 Lite.



HONOR je svjetski proizvođač pametnih uređaja, a nedavno je na tržište izbacio i visokokvalitetni pametni telefon, HONOR 50 Lite.

HONOR 50 LITE 2 (Foto: PR)

Ovaj pametni uređaj odlikuje i 6,67-inčnim HONOR FullView zaslonom, za impresivno iskustvo gledanja, osiguravajući korisnicima da dožive zadivljujuće vizualni efekte, poboljšanu jasnoću slike i prave boje uz pomoć True Color Displaya koji inteligentno prilagođava boje u skladu s okolinom i poboljšava točnost prikazanih boja.



Ako u vama čuči prikriveni fotograf, onda će vas oduševiti činjenica da uz vrhunske postavke za snimanje HONOR 50 ima čak četiri kamere, od impresivnih 64 MP, glavnu kameru od 64 MP, širokokutnu kameru od 8 MP, makro kameru od 2 MP i dubinsku kameru od 2 MP.

Sada je već itekako jasno kako će ovo biti ljubav na prvi pogled te nećete moći skinut pogled s njega pa je dobro znati kako je HONOR 50 Lite opremljen je zaslonom za njegu očiju, koji smanjuje udio štetnog plavog svjetla emitiranog kako bi se ublažilo naprezanje i umor očiju, osiguravajući ugodno iskustvo gledanja čak i nakon duljeg razdoblja korištenja.

S obzirom na to da ćete ovaj mobitel puno koristiti za slikanje, dobro je znati kako ćete imati i više nego dovoljno mjesta za držanje svih vaših slika i ostalih datoteka. Mobitel dolazi sa 128 GB prostora za pohranu, nudeći korisnicima dovoljno prostora za sve njihove potrebe. Može pohraniti više od 11.000 pjesama ili 28.000 slika ili 440 HD videa.

Ovaj mobilni uređaj opremljen je baterijom velikog kapaciteta od 4300 mAh, 66 W HONOR SuperCharge, koja će vam trajati cijeli dan, a pritom ćete doživjeti nesmetano iskustvo korištenja.

Također, ima dodatnu karakteristiku SuperCharge od 66 W, koja će omogućiti brzo punjenje baterije do 40 posto u trajanju od samo 10 minuta, a 100 posto trajanja baterije za 39 minuta.

Sadržaj napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom HONOR po najvišim profesionalnim standardima.