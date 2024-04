Peta godina uspješne suradnje Lidla i Čistog podzemlja

Lidl Hrvatska i inicijativa Čisto podzemlje neumorno nastavljaju svoju uspješnu suradnju. Nakon što su gotovo 5 godina zajedničkim snagama čistili jame, špilje i rijeke od otpada, suradnja je sada dobila novu dimenziju, budući da su speleolozi iz Čistog podzemlja krenuli u edukaciju učenika osnovnih škola diljem Hrvatske. Samo u pilot fazi projekta „Ambasadori Čistog podzemlja“ održana su predavanja u čak 120 škola, a uz Lidlovu podršku, Čisto podzemlje s početkom školske godine planira nova predavanja u svim krajevima Lijepe Naše.

Ambasadori Cistog podzemlja_predavanja u skolama (Foto: PR)

Projekt „Ambasadori Čistog podzemlja“ nastavak je postojećeg volonterskog projekta „Čisto podzemlje“ kojeg Zagrebački speleološki savez provodi još od 2015. godine. Cilj novog projekta je educirati učenike osnovnih škola o važnosti zaštite i očuvanja krškog podzemlja. Osim poruka o važnosti očuvanja pitke vode i zaštite krša, djecu se želi potaknuti da budu ambasadori i čuvari prirode koji će u krugu svojih prijatelja te uže i šire obitelji utjecati na sprječavanje daljnjeg onečišćenja jama i špilja diljem Hrvatske.

Voditeljica Sektora korporativnih komunikacija Lidla Hrvatska Marina Dijaković ovom je prilikom poručila: „Nakon višegodišnjeg niza uspješnih akcija čišćenja jama, špilja i rijeka s vrijednim volonterima inicijative Čisto podzemlje, zadovoljstvo nam je podržati ovaj projekt kojim će u učionicama diljem Hrvatske naši osnovnoškolci steći vrijedno znanje o krškom podzemlju koje nas okružuje te važnosti njegova očuvanja. Vjerujemo da je edukacija mladih o zaštiti prirode i okoliša prvi i pravi korak za bolju i održiviju budućnost.“

Marina Dijakovic i Rudjer Novak sa speleolozima predavacima (Foto: PR)

„Naši Ambasadori su već u ovoj ranoj fazi projekta educirali više od 6000 učenika, a to je promocija speleologije i zaštite podzemlja kakva u Hrvatskoj nije nikad viđena. Djeca su danas često naši učitelji pa smo uvjereni da će školarci u svojim obiteljima prenijeti poruku o važnosti očuvanja špilja i jama. Iz dana u dan vidimo smisao u ovom projektu, ponosni smo na njega i uvjereni da ćemo u skoroj budućnosti zaustaviti novo onečišćenje našeg jedinstvenog podzemlja.“ - izjavio je Ruđer Novak, voditelj inicijative Čisto podzemlje.

PR (Foto: PR)

Čuvajmo vode – izvor naše budućnosti

Podsjetimo, „Čuvajmo vode – izvor naše budućnosti“ je projekt koji gotovo 5 godina intenzivno radi na čišćenju jama i špilja diljem Hrvatske s ciljem zaštite okoliša, a prvenstveno voda koje protječu kroz onečišćeno podzemlje. Lidl podržava Čisto podzemlje u njihovim naporima u osvještavanju problematike zagađivanja podzemlja i voda, a u okviru ove plodonosne suradnje, od 2020. do danas izvučeno impresivnih 306 kubika otpada iz više od 50 objekata. U okviru suradnje Lidla i Čistog podzemlja, a prateći strategiju Schwarz grupe River Cleanup Collective - Together for Cleaner Rivers te REset Plastic, prošle je godine provedena i akcija čišćenja rijeke Kupe.