PBZ grupa, dio Intesa Sanpaolo Grupe, donirala je 7,8 milijuna kuna kako bi pomogla stradalima i sanaciji posljedica razornog potresa, koji je pogodio Sisačko-moslavačku županiju i šire područje.

Ovom donacijom ukupnog iznosa 7,8 milijuna kuna obuhvaćena je Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku s donacijom u iznosu od 3,5 milijuna kuna, donacija Pomoć za obnovu nakon potresa na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 3,8 milijuna kuna te donacija Dječjem domu Vrbina Sisak u iznosu od 500.000 kuna.

„Ponovno bih naglasio, jedna je Hrvatska, to svi uvijek trebamo imati na umu i pomoći našoj zemlji kad god to možemo a osobito sada u ovim nesagledivim stradanjima uslijed razornog potresa koji je pogodio Sisačko-moslavačku županiju i šire područje. PBZ se uz podršku matične banke Intese Sanpaolo uvijek spremno odaziva pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija te ovom donacijom želimo izraziti svoju solidarnost i zajedništvo u pomaganju stradalom stanovništvu i pogođenom području. PBZ nije samo predvodnik na tržištu u mnogim područjima bankarstva i naprednih tehnologija, već smo ponosni na to da smo vodeća financijska institucija koja je u javnosti prepoznata po svojim kontinuiranim i brojnim humanitarnim aktivnostima te da vlastitim primjerom možemo motivirati i druge na što veću pomoć zajednici“, istaknuo je Dinko Lucić, predsjednik Uprave Privredne banke Zagreb.

I našim klijentima stojimo na raspolaganju kako bismo im pružili podršku i pomoć te je PBZ donio niz mjera pomoći klijentima pogođenim razornim potresom, od odgode otplate kredita (moratorija) od 6 do12 mjeseci, privremene obustave pokretanja mjera naplate kao i određenih naknada, primjerice za vođenje transakcijskih računa otvorenih u poslovnicama Petrinja i Glina.

PBZ grupa, kao jedan od inicijatora uvođenja promjena na području društveno odgovornog poslovanja, uvijek nastoji pružiti pomoć onima kojima je najpotrebnija i sudjelovati u pozitivnim promjenama u društvu. Samo tijekom 2020. godine, uslijed izvanrednih okolnosti izazvanih COVID-19 pandemijom i potresom, koji je u ožujku pogodio grad Zagreb i okolicu, Grupa je u sklopu svog humanitarnog projekta „Činim dobro svaki dan“ donirala oko 5 milijuna kuna zdravstvenim ustanovama za pomoć u suzbijanju pandemije koronavirusa i liječenju oboljelih sugrađana, kao i sanaciji posljedica potresa. Uključujući ovu najnoviju donaciju, odgovarajući na aktualne potrebe naše zajednice, PBZ grupa ukupno je donirala 12,8 milijuna kuna.

Za istaknuti je humanitarni projekt PBZ grupe "Činim dobro svaki dan" koji je jedinstven u zemlji putem kojeg Grupa već više od deset godina pomaže zajednici u kojoj posluje, izdvajajući za svaku transakciju napravljenu Visa karticom sa srcem po jednu kunu bez dodatnog troška za korisnike kartice. Sredstvima prikupljenim za ovaj projekt PBZ grupa pomaže nacionalne, dugoročne projekte za dobrobit djece i mladih: "Praćenje djece s neurorizicima" Ministarstva zdravstva i "Za bolji život djece u domovima socijalne skrbi" Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te odgovara na aktualne potrebe društva. Za projekt „Činim dobro svaki dan“ Grupa je do sada prikupila više od 22 milijuna kuna te realizirala 54 donacije, uključujući dječje bolnice i pedijatrijske odjele te domove socijalne skrbi diljem Hrvatske. Više informacija o postignućima projekta nalazi se na www.cinimdobro.hr.