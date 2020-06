Domovinski pokret na čelu s Miroslavom Škorom na tvrđavi u Klisu predstavio je izborne liste u devetoj i desetoj izbornoj jedinici. Tom prilikom prozvao je HDZ da su im bitniji izbori, nego zdravlje građana.

Nakon što je Domovinski pokret zbog porasta broja zaraženih koronavirusom otkazao predizborne skupove u Dalmaciji, na Kliškoj tvrđavi predstavili su svoje kandidate na listama u devetoj i desetoj izbornoj jedinici.

Miroslav Škoro poručio je da se još jednom pokazalo kako su izbori preuranjeni i postaju neizvjesni zbog porasta broja novozaraženih.

„Meni je osobno daleko važnije zdravlje od izbora, meni je važnije zdravlje od bilo kakve fotelje. Ono što oni sada rade je dodatna nedosljendost, oni najavljuju svoje buduće mjere, za Boga miloga, ili najavi ili reci te svoje mjere ili ih nemoj reć", kritizirao je Škoro HDZ.

Škoro je zaključio kako je daleko opasniji virus gospodarskog nerazvijanja, virus korupcije i virus klijentelizma zahvlajujući kojima je Hrvatska tu gdje jest.

Svi bi građani trebali biti jednaki

Škoro je kasnije još jednom prozvao ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka da poruči Plenkoviću da bi trebao biti u samoizolaciji jer svi građani trebaju biti jednako tretirani.

"Građanin Plenković nakon onoga što se dogodilo u Zadru definitivno spada među one ljude kojima bi, ako nitko drugi, barem gospodin Capak iz svoje samoizolacije trebao poručiti da bi trebao biti u samoizolaciji jer znate i sami kako ide s testovima i inkubacijom", kazao je Škoro.

Rekao je kako se ne boji sučeljavanja i kako se ono može obaviti i preko interneta, ali da premijer ne smije biti drugačiji od svih drugih građana od krvi i mesa.

"Bahato tvrdi, što nije lijepo, da se mi ostali bojimo sučeljavanja s njim, ali nitko sretniji od mene u bilo kojem trenutku, bilo gdje, da razgovaram s gospodinom Plenkovićem oko svih problema, možemo ići redom od referendumskih inicijativa, Istanbulske, preko Ine, vjetrenjača, u bilo kojem trenutku i bilo kad“, poručio je.

Zaključio je kako će ga građani morati izolirati 5.srpnja na izborima, te da to neće on učiniti umjesto njih jer on ne određuje ništa u HEDZ-u, već je onaj koji predstavlja narod.

Dvostruki standardi vođe desnice?

Na novinarsku opasku da se i on rukovao s novinarom Mislavom Bagom u studiju Nove TV, Škoro je uzvratio kako je to bilo prije situacije u Zadru te da tada epidemiolozi nisu govorili da se ne smijemo rukovati jer su skočili na noge tek nakon situacije u Zadru.

Smatra da smo ponovno u situaciji u kojoj ne znamo što će biti u budućnosti te kako preuranjeni parlamentarni izbori iz epidemioloških razloga postaju sve neizvjesniji. Na upit bi li on zbog novonastale situacije zatvorio granice, rekao je kako bi učinio sve što je potrebno da zaštiti živote i građane u Hrvatskoj.

Po njegovoj ocjeni, neodgovornost to je ono što resi hrvatsku Vladu kad je u pitanju borba s koronavirusom. "Ako se opet zatvore granice i ako opet dođemo u situaciju da ovisimo o uvoznoj struji, hrani i svemu drugom što uvozimo, a uvozimo gotovo sve, onda je to veliki problem i onda je to odgovornost ove Vlade", zaključio je Škoro.

