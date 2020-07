Osobno smatram da nije demokratski ako nemamo barem dva kandidata, poručio je Ostojić na konferenciji za medije u sjedištu SDP-a.

Rajko Ostojić na Iblerovom trgu ponovio kako je Davor Bernardić prenio sve ovlasti na potpredsjednika Zlatka Komadinu te da su na sastanku jučer sazvali Glavni odbor stranke za subotu 18. srpnja.

"Dogovorili smo da će sastanak Predsjedništva biti idući tjedan na kojemu će biti i suspendirani članovi stranke. Izbori trebaju biti što prije moguće, negdje iza Velike gospe da počnu pripreme, znači oko 26. rujna", rekao je Ostojić.

"Kod nas u SDP-u se novo čelništvo bira tako da se svi članovi Predsjedništva i Glavnog odbora biraju prema načelu 'jedan čovjek - jedan glas' uz rodnu ravnopravnost, to smo dogovorili prije nekoliko godina, to je osobno odlučio Davor Bernardić, a mi smo podržali", rekao je.

"Ja se sigurno neću kandidirati za čelo stranke, a za neko drugo mjesto u stranci, to ćemo vidjeti", poručio je Ostojić.

"Podržavao sam Bernardića i nisam požalio. Odradio je odlično sučeljavanja. Ono što se moramo zamisliti o fokusu naših birača, imamo najstarije birače, o tome mislim već nekoliko godina. Moramo razmišljati da poruke nisu došle do naših birača, ali činjenica što je manje birača, više je mandata za HDZ", ocjenjuje Ostojić.

"Svojim preferencijalnim glasovima sam zadovoljan, zadovoljan sam da sam pobjedio Bandića, to mi je satisfakcija u ovim izborima, pobjedio sam čelnika druge stranke, Miroslava Škoru, nisam osvojio peti mandat, to mi je žao", kaže.

"Lokalni izbori su uskoro, izgubili smo dosta glasova, zato žurimo s unutarstranačkim izborima, novi predsjednik ili predsjednica će davati ritam. Na lokalnim izborima se vidi snaga stranke", rekao je.

O mogućim kandidatima za budućeg čelnika stranke kaže kako neće o imenima.

"Svi smo mi kolege, nemam favorite. Osobno smatram da nije demokratski ako nemamo barem dva kandidata. Osoba koja je dobila neke izbore ili lokalne, ili županijske ili parlamentarne u smislu velikog broja preferencijalnih glasova, to je kombinacija svih tih kriterija. Ne smije imati neke afere, mnogima se u javnom prostoru pakira, ali taj paket treba skinuti sa sebe jasno i argumentirano", kaže Ostojić.

Pojasnio je da je Davor Bernardić formalno pravno na papiru još uvijek predsjednik stranke, ali sve odluke donosi Zlatko Komadina.

"Mislim da je vrlo lijepo napravio odluku, donio ju je iz srca, rekao je "Nismo pobijedili, ja sam odgovoran, dajem ostavku". Sigurno se neće ponovno kandidirati za šefa stranke. Mislim da je već otišao na odmor, treba mu odmor od Iblera", rekao je Ostojić.

Peđa Grbin, Siniša Hajdaš Dončić, Biljana Borzan, Mišel Jakšić i Zvonimir Mršić, imena su koja se spominju za nove čelnike SDP-a. Ostojić je rekao kako svi navedeni ispunjavaju kriterij za preuzimanje stranke.

"Nisu kontaminirani, neki su bili ili jesu gradonačelnici. Nije bilo cipelarenja, bit će to kvalitetno sučeljavanje, ako govorimo o ovih petero ljudi. Možda bude šesti i sedmi kandidat", kaže.

Čestitao je pobjednicima izbora i pobjedniku u njegovoj izbornoj jedinici Gordanu Jandrokoviću. Rekao je kako žele da se vlada što brže formira te da će im prvih 100 dana "dati mira".

"To je demokratski standard", poručio je.

Upitan brine li ga stanje u stranci, odgovara da ne i odbacuje navode nekih članova da je stranka u rasulu.

Hajdaš Dončić: Bernardić je napravio očekivan potez

Podsjetimo, na izborima održanima protekle nedjelje SDP je doživio totalni potop osvojivši, prema nepotpunim rezultatima, 41 zastupničko mjesto u Saboru, od čega devet imaju partneri Restart koalicije.

Zbog lošeg rezultata predsjednik stranke Davor Bernardić povukao se s čela stranke te u ponedjeljak najavio da će SDP do unutarstranačkih izbora voditi Zlatko Komadina, inače župan Primorsko-goranske županije.

"Bernardić je napravio očekivani potez, odstupio je. Za tranzicijski period odabran je kolega Komadina, on ima najduži politički staž u SDP-u i ja mislim da će on to odraditi dobro i pripremiti stranku, donijeti političke odluke na najbolji mogući način. Kolega Komadina u tome ima iskustva", ocijenio je u razgovoru za Dnevnik Nove TV u ponedjeljak SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić.