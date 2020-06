Održana je svečana promocija časnika i dočasnika u Zagrebu, radi čega je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava digao glas.

Do 2012. godine pa ponovno od 2017. godine promociji časnika i dočasnika Hrvatske vojske domaćin je bio Vukovar, no ove je godine održana u Zagrebu.

"Iz meni potpuno nerazumljivih i nepoznatih razloga ta promocija se ponovno održava u Zagrebu", kaže Penava i dodaje kako zna "odakle vjetar puše".

"Jasno je da ide od Andreja Plenkovića. Ni Plenković ni Milanović ni ja, mi smo ovdje nebitni, ali mi je neprihvatljiva ovkva razina igranja s Vukovarom jer znamo što on znači za Hrvatsku", poručuje Penava.

Predsjednikl Zoran Milanović o toj temi rekao je kako uvijek postoje neki politički ciljevi.

"No to je normalno jer je kampanja. Ja to gledam u tom kontekstu", kaže predsjednik.

Milanović je dao odobrenje da se promocija održi u Zagrebu, a premijer Plenković ne vidi problem.

"Nema tu nikakve poruke, jučer sam bio u Vukovaru i ozračje je sjajno. To što Penava vidi i što je u njegovoj optici...", rekao je Plenković.

