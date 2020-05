Uoči svakih izbora, politički lideri ponosno najavljuju nova, stručna, nekompromitirana lica na svojim listama. U praksi je potpuno suprotno. Ista se imena vrte u krug, samo mijenjaju stranačke dresove ili liste.

Kao na vrtuljku, imena kandidata na izbornim listama, vrte se krug. Stara lica prezentira se kao nova.

Domovinski pokret, treća politička opcija po istraživanjima, okupio je ljude koji dobro znaju što je udobnost saborske fotelje. ''Mislim da smo na putu da stvorimo jednu dobru čvrstu i kvalitetnu koaliciju koja će se suprostaviti kao što smo stoput rekli, duopolu HDZ-a i SDP-a'', rekao je Miroslav Škoro, ali nije želio otkriti koja su to točno nova lica.

Jedno novo lice na Škorinoj listi mogao bi biti HDZ-ov gradonačelnik Vukovara Ivan Penava. Nogometnim riječnikom, čeka samo slobodne papire sadašnjeg kluba. ''Gospodin Ivan Penava mora riješiti status u stranci kojoj pripada, u tom trenutku ćemo razgovarati s njim i svima koji drugačije misle od političke oligarhije koja vodi HDZ'', pojasnio je Škoro.

Vladajući HDZ za izbore rijetko eksperimentira. Biračima, uz poneku iznimku, nudi iskusni, provjereni kadar.

SDP samostalno isto tako. Godine prolaze, ključna lica se ne mijenjaju. Ali kao dio Restart koalicije, pomaže posrnulima. Kao Vlahi Orepiću, ministru u HDZ-Mostovoj vladi, danas članu HSS-a. Na pitanje zašto misli da mu birači neće spustiti palac dolje i reći, eno nije uspio u mostu i sad preko HSS želi na vlast, Orepić odgovara da je to realna opasnost. ''Ja sam uvjerenja da sam politički dosljedan biračima koji su me izabrali i da sam zbog te dosljednosti napustio Most koji je dijametralno suprotan onome kada sam bio i nosio listu'', zaključuje Orepić.

Živi zid, kao opcija protestnih glasača, više nije jedinstven. Izgubili su Ivana Pernara, Branimira Bunjca, ali kažu, ne i bazu. ''Naravno da će biti poznata i viđena lica koja ste imali prilike vidjeti, ali i novi ljudi koje niste imali prilike vidjeti. To su sve ljudi koji su okrenuti budućnosti,mlađe generacije, koje zanima izgradnja normalnog društva i pravedne države'', rekao je Ivan Vilibor Sinčić.

Na listi Milana Bandića uvijek se nađe iznenađenje. Iz naftalina izvuče nekog zaboravljenog. No, za ove izbore,ima jasne preferencije. ''Poznato je da kada su u pitanju izbori ja više vjerujem damama nego muškarcima'', poručuje Bandić.

Novo lice u politici je bivši ravnatelja zagrebačkog Srebrnjaka Boro Nogalo. Njega je Bandić smijenio nakon što je iz europskih fondova dobio 60 milijuna eura za Srebrnjak. Projekt međutim, nije imao Bandićev blagoslov i danas stoji. To ga je i motiviralo.



''Ono što je tu bitno, bolnica je pred gašenjem. Kada dođete do zida, kada ste toliko uložili i to se gasi zbog privatnih,osobnih i lukrativnih interesa, morao sam se uključiti u politiku, a nisam htio ući u nijednu službenu politiku jer su doveli Srebrnjak do ove faze'', poručio je Nogalo. Politikom se nikada nije bavio,a priključio se stranci s imenom i prezimenom, kojoj je na čelu bivši mostov ministar Ivan Kovačić.

''Hoće li to biti dobro ili loše, hoće li ljudi prepoznati nije važno'', kaže Nogalo.

Neki dolaze, drugi definitivno odlaze. Poput HDZ-ovog Tomislava Tolušića i bivše šefice diplomacije Vesne Pusić koji su rekli defitivno zbogom aktivnoj politici.

