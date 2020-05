Predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro i predsjednik Zelene liste Nenad Matić posadili su dva javora povodom Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode. Škoro je komentirao aktualne političke teme.

Miroslavu Škori žao je što nije uspjela suradnja s Mostom.

"Žao mi je, volio bih da smo se dogovorili s Mostom, ali dogodi se to i u životu i u braku da se ljudi ne mogu dogovoriti. Nadam se da to ne znači da ćemo u budućnosti biti jedni protiv drugih, to sam i njima rekao. Za prolivenim mlijekom nema plakanja", rekao je o propalim pregovorima s Mostom.

Škoro je komentirao i izjavu Zorana Milanovića da možda neće izaći i glasati na parlamentarnim izborima. Kaže kako je to skandalozna izjava.

"Kakva neutralnost, glasanje je građanska dužnost i obveza! Postoje zemlje gdje se to sankcionira. To je još jedna u nizu njegovih osebujnih poruka. To je skandalozna poruka mladima. Izbori su festival demokracije, on bi se trebao probuditi malo ranije, obrijati, počešljati i prvi izaći na izbore. Da predsjednik države neće izaći na izbore da se ne bi saznalo za koga će se opredijeliti? Pa glasanje je tajno", napominje Škoro.

Potvrdio je kako prodao vlasničke udjele u dvije tvrtke, a kaže da je to učinio zbog medijskog pritiska.

O rezultatima HDZ-a na izborima u Slavoniji, Škoro je rekao: "HDZ je do sada dobro prolazio u Slavoniji, ali sada više neće."

Napominje kako Ivan Penava nije postao član Domovinskog pokreta. "Pregovaramo o tome, pregovaramo tako da on bude nositelj pete izborne jedinice", rekao je Škoro.

Osvrnuo se i na izjavu predsjednika da neće razgovarati sa svima koji budu izabrani u Sabor.

"Postoje ustavni rokovi i postoje zakonske obveze kojih se predsjednik mora držati. Kako će naš veliki predsjednik i legalist postupiti, to je na njemu. Idemo se koncentrirati na izbore i na budućnost", poručio je Škoro.

Na izjavu predsjednika Milanovića danas je reagirao i premijer Andrej Plenković, koji smatra da je to "vrlo znakovita poruka" za Davora Bernardića.