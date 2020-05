Političari u obilasku uspješnih primjera poduzetnika zvono je za uzbunu jer je jasno da je kampanja u tijeku. I dok brojka prijeđenih kilometara samo raste, raste i broj dogovorenih poslova. I HDZ i SDP danas su otkrili neke adute sa svojih lista.

Dok istaknuta stranačka lica putuju po Hrvatskoj, izborne liste se pojačavaju na sve moguće načine. SDP računa na svoje europarlamentarce.

"Fred Matić apsolutno, Romana Jerković zasada vjerujem“, rekao je Davor Bernardić koji će ovih dana razgovarati i s Biljanom Borzan.

Kako doznajemo, Biljana Borzan ne planira biti na listi. No zato će to učiniti Ruža Tomašić s Domovinskim pokretom. Najavljuje odlazak iz EU parlamenta sljedeće godine.

"Vjerojatno će me staviti u 10. izbornu jedinicu, gdje, kako, ne znam. Ali ja sam već najavila i rekla točan datum kad odlazim iz EU parlamenta, dakle to je 30. 6. 2021.", kazala nam je Ruža Tomašić, zastupnica u EU parlamentu (HKS).

Ako bilo tko od europarlamentaraca u Sabor uđe birat će između dvije fotelje, saborske i europarlamentarne.

Lista stranaka s kojima SDP izlazi na izbore nije konačna, još uvijek pregovaraju s regionalnim strankama, PGS-om i IDS-om.

"Sasvim sigurno s SDP-om, SDP će sa IDS-om nastaviti suradnju. Bilo predizbornu, bilo postizbornu“, rekao je Bernardić, predsjednik SDP-a.

A što će biti postizborna stvarnost Milana Bandića? "O izborima u Praškoj 5 sljedeći tjedan“, najavio je Bandić kojem je HDZ zamjerio kritike Vladi zbog učinjenog nakon potresa.

Na pitanje je li i dalje nakon svega moguća koalicija s Milanom Bandićem, premijer Andrej Plenković je kazao: "Vidjet ćemo tko će prijeći izborni prag“.

U središnjicu HDZ-a stigli su prijedlozi županijskih odbora. Pregledavat će ih tek po povratku s dalmatinske turneje, no Karlovački HDZ otkrio je da je za listu predložio i Maju Grbu Bujević - ravnateljicu Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i poznato lice Nacionalnog kriznog stožera. No to ne znači da će se ona na listi i naći.

"Razgovori se vode sa čitavim nizom ljudi s kojima smo svjetonazorski i programski blizu i naravno bit će određenih kandidata koji će biti na listi stranke, a koji nisu članovi stranke“, rekao je Oleg Butković, potpredsjednik HDZ-a. Put je tako otvoren i bivšoj europarlamentarki Marijani Petir koja se s HDZ-om pokušavala dogovoriti i za EU izbore, ali nije se htjela učlaniti u stranku.

Niz članova koji su ovih dana napustili MOST, stranka nadoknađuje takozvanim kapitalcima. Danas su predstavili Zvonimira Troskota, inače aktivista referendumske inicijative Narod odlučuje.

"I zato baš pristupam Mostu. Kako bih svojim talentima doprinio izgradnji vizije ovakve Hrvatske koje ćemo onda prenijeti našim budućim generacijama“, najavio je Troskot.

Kapitalaca koji će se s MOST-om lansirati u političku atmosferu bit će još.

"To su ljudi sa integritetom i karijerama koje smo uvjerili da je u ovom trenutku važno da se uključe u političku arenu. Nemamo im mi što ponuditi, niti imamo financijere, niti imamo duboku kesu“, rekao je Nikola Grmoja, politički tajnik Mosta.

No duboka neslaganja među strankama zaoštrila su kampanju. Prepucavanje s Most-ovim Ninom Raspudićem odlučio je danas završiti glavni tajnik HDZ-a.

"Ja nisam farizej, ja nisam licemjer, ja svoj politički život mogu isto tako obraniti u svom privatnom životu, a mnogi se zalažu za jedno u javnom životu, a žive sasvim neke druge živote“, rekao je Gordan Jandroković, glavni tajnik HDZ-a.

Neke druge živote u kampanji žive i političari pa otkriju i one osobine koje inače čuvaju, kao zmija noge.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr