Iako su im izlazne ankete davale devet mandata, Most prema zadnjim podacima DIP-a ima osam mandata.

Most su uoči kampanje napustili mnogi istaknuti članovi stranke, no nova lica očito su im vratila rejting. Prema trenutačnim rezultatima DIP-a, imaju osam mandata.

Tijek događaja pratite u nastavku.

22:14 "Ovaj Most dizajniran je da prođe bolje u urbanim sredinama", kazao je Nikola Grmoja. Rekao da je zadovoljan sa osam mandata, koje mu prema trenutačnim rezultatima DIP-a pripadaju.

Rekao je da je HDZ namjerno gurao izbore za vrijeme epidemije.

Na pitanje gdje bi Plenković mogao šopingirati za još koji mandat, odgovorio je: "Znam gdje neće."

Rekao je i da je iznenađen slabim rezultatom SDP-a. Čestitao je i Andreju Plenkoviću što je relativni pobjednik izbora.

21:24 "Želim zahvaliti Bogu i svojoj obitelji. Mi smo pokazali da su nas građani prepoznali", rekao je Marin Miletić u Rijeci dodao da se pripremaju za lokalne izbore. Rekao je da će Most ostati u oporbi.

"Mi ćemo biti točno tamo gdje trebamo biti sada. Da jačamo našu strukturu i organizaciju, da napravimo sjajan posao na lokalnim izborima i da za četiri godine uzmemo vlast jer to će se dogoditi s Mostom", rekao je Miletić.

21:00 Prema prvim rezultatima DIP-a, Most osvaja samo četiri mandata.

20:42 "Jedina smo politička opcija koja je na ove izbore izašla samostalno i ostvarila jedan fenomenalan rezultat, svi su išli s nekakvim velikim koalicijama, od Možemo do Domovinskog pokreta, SDP-a i HDZ-a, jedino Most je nastupio samostalno”, izjavio je Nikola Grmoja, koji smatra da su birači to prepoznali i nagradili.

Najavio je kako će im jedan od prvih poteza biti iniciranje promjene izbornog zakona.

Kao prioritete Mosta naveo je i reformu pravosuđa, borbu protiv korupcije i klijentelizma, rezanje državnog aparata i nameta poduzetnicima, ali i povratak poljoprivredi.

20:15 Prema anketama, u Sabor ulaze i Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić.

Na pitanje hoće li u koaliciju s HDZ-om Nino Raspudić odgovara:

"Ono što je sigurno je da među ovim ljudima nema žetončića i nema prodaje. Mi smo vrlo jasno i glasno definirali svoje politike i svoje vrijednosti i nećemo ih kompromitirati".

Rekao je i kako on ostaje vjeran Mostu.

"Mi smo išli kao neovisni kandidati, ali mi smo prepoznali Most nakon što se pročistio i vrijednosno profilirao kao nama blisku opcija. Mi smo nakon ove kampanje puno čvršći nego što smo bili na početku. A nakon ovog dobrog rezultata još smo čvršći. Nema tu Drage Prgometa i ovih odlamanja Mosta. Ovo je sad kristalno jasna i čvrsta opcija za koju glasa puno mladih ljudi. Ovo je politička budućnost Hrvatske", rekao je Raspudić.

20:00 Prema novim izlaznim anketama, Most osvaja devet mandata. Više o tome čitajte ovdje.

19:00 Prema prvim izlaznim anketama, Most osvaja osam mandata, isto kao i koalicija Možemo. U stožeru Mosta vlada euforija.

18:30 Rezultate prvih izlaznih anketa i simpatizeri Mosta dočekuju u zagrebačkom restoranu RougeMarin. Većina gostiju bit će na prostranoj terasi na kojoj su stolovi na propisanom razmaku. Na terasi restorana zasad je mali broj uzvanika.