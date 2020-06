Nakon što je epidemiolog Bernard Kaić rekao je kako je četvero zaraženih iz Zagreba boravilo u jednom noćnom klubu, otkriveno je kako se radi o klubu Ray u zgradi hotela Westin.

Uprava kluba obratila se na Instagramu te objavila kako je klub do daljnjega zatvoren, a svi djelatnici stavljeni su samoizolaciju.

"Obavještavamo Vas da smo od nadležne institucije dobili informaciju kako je nekolicina osoba pozitivnih na Covid-19 boravila kraće vrijeme unutar našeg kluba. Slijedom tih informacija, ali i vrlo promjenjive opće epidemiološke situacije u Hrvatskoj, odlučili smo u potpunosti dezinficirati klub te testirati i staviti u samoizolaciju cjelokupno osoblje radi sigurnosti svih Vas, kao i naših zaposlenika. Također, odlučeno je kako Ray klub zatvaramo do daljnjega; odnosno do trena do kad se situacija u Hrvatskoj ne popravi.

Nadamo se da vrlo skoro ponovno pjevamo i plešemo zajedno!

Vaš Ray Club"