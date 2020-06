Supružnici, braća i sestre kao nikada do sada aktivni su u hrvatskoj politici. Zašto su se odlučili na ulazak u politiku, tko je doma glavni, ali i je li riječ samo o nekom političkom projektu ili nepotizmu, odgovorili su reporteru Dnevnika Nove TV Mislavu Bagi.

Mile Kekin kazao je kako ga je politika u životu uvijek pratila u stopu. Pa se odlučio pridružiti i kaže – ne žali. Presudila je supruga Ivana, koja je dugi niz godina aktivistica. "Mi možemo dobiti kao društvo i zbog toga želimo dati sve da opcija bude vidljiva, ali ja kao pojedinac mislim da mogu samo izgubiti."

Njihova je je priča - jednostavno nisu željeli gledati već mijenjati. "Mislim da je razumljivo za ljude koji žive zajedno i strastveni su da se aktiviraju", kaže Ivana. Mile Kekin možda će pozornice zamijeniti sabornicom. "Teško da ga mogu vidjeti u kravati, ali da može parirati, to je bitnije od kravate", kaže Ivana Kekin.

Bračni par Raspudić Selak također je uplivao u politiku. "Mi smo već bili izgrađeni, profilirani i doktori znanosti kada smo se i zavoljeli, to nije projekt", rekao je Nino Raspudić, Most. "Ako smo mi samo jedni druge u stanju uvjeriti, supružnici i obitelj, da se angažiramo, onda postoji mogućnost i da taj val optimizma prenesemo na ostatak nacije", kazala je njegova supruga Marija Selak Raspudić.

Nino Raspudić spreman je i na to da mu žena postane zastupnica, a on ostane doma čuvati dijete. Na pitanje kako to izgleda u kući, čija je zadnja, kaže: "Pa ženina, to se zna".

Bračni par Puljak nije nov na političkom tržištu. "Mogu reći da se svaki dan pitam što nam je ovo trebalo. Ali danas se svi trebaju aktivirati", kaže Marijana Puljak, Pametno. Slično kao i ostali parovi smatraju da je sada vrijeme angažirati se. "Politika je sto puta kompliciranija i teža. Komplicirana je i teška zbog puno ljudi, zbog borbe za ideje", rekao je Ivica Puljak.

Tvrde - više se u politici gubi. "Nema ovdje projekta, nismo ušli iz koristoljublja i trošimo svoje vrijeme", dodaje Marijana Puljak.

Prosvjedi i lanci spojili su bračni par Sinčić Palfi. "Nismo ušli zajedno u politiku nego smo se negdje u politici upoznali", rekla je Vladimira Palfi, Živi zid. "Pretpostavljam da jedan supružnik traži potporu drugog, i onda to vuče i drugo", dodao je Ivan Vilibor Sinčić. Kaže da bi želio postati zastupnik i zamijeniti Bruxelles Zagrebom ako pravno bude moguće, a supruga ima i svoje planove. Na pitanje može li se zamisliti u sljedećem sazivu Sabora kaže kako misli da je vrijeme.

Osim bračnih parova, na ovim su izborima i braća i sestre. Tako Škorinu listu u Slavoniji vodi njegova sestra Vesna Vučemilović. "Imali smo mi rodbinskih veza i prije, od braće Granić, Škrabalo pa do braće Radić i nikad to nikome nije smetalo, a sada kada su brat i sestra, onda je to nešto jako sporno", kaže Vučemilović.

"Ako mislite da je staviti na listu neko uhljebljivanje, a recimo da stavite nekoga da vodi Zračnu luku Dubrovnik nije, onda vi i ja imamo jako različitu percepciju o tome što je to nepotizam", kaže Miroslav Škoro.

Vesna Vučemilović poručuje - sve sam napravila sama, ulaskom u politiku izgubila je privatnost, ali povratka više nema. "Jednostavno, moram se zapitati je li to zato što sam ja žena."

A sve njih će imenovati ili razriješiti birači na izborima za 19 dana.

