Dvadeset godina na čelu je grada Zagreba, a sada će Milan Bandić svoju sreću ponovno okušati i na parlamentarnim izborima. Kakva su mu očekivanja i koji su mu planovi otkrio je u Dnevniku Nove TV reporterki Sabini Tandari Knezović.

Milan Bandić je rekao da su tijekom 20 godina njegove vladavine na čelu Zagreba mnogi ''prošli kroz njegovu sobu'' i da mu je dosta njihovih objeda na njegov račun te da će progovoriti o njima. U razgovoru u Dnevniku Nove TV Bandić je rekao da oni znaju tko su oni. ''U politici je tajming bitan. Bit će prilike u tri tjedna reći sve. Mogu samo reći da ja mirno spavam, a oni sigurno neće'', rekao je i dodao da ima vremena da ih prozove imenom i prezimenom.

Na pitanje kako mu je zdravlje, kaže da je dobro. ''To je Milan Bandić, bit će dobro. Imao sam danas simptome kao kad sam prije 17 godina imao moždani udar, ali hvala Bogu sve je ok. Ja još uvijek imam energije za dva čovjeka'', rekao je.

Što novo može ponuditi?

Bandić je danas predstavio svoj program s kojim će ići na parlamentarne izbore. Na pitanje što on može ponuditi građanima, a da već nisu vidjeli od njega, kaže da Zagrepčanima može ponuditi ono što radi već 20 godina. ''Volio bih da ostali dio Hrvatske živi pozitivni prirodni prirast kao Zagreb, da ljudi izvan Zagreba imaju naš standard u obrazovanju. Volio bih da imaju najmanju stopu nezaposlenosti kao grad Zagreb'', govori Bandić.

Bandić tijekom 20 godina na mjestu gradonačelnika nije ispunio sva svoja obećanja – nije riješen problem odlagališta otpada na Jakuševcu, problem sa zagrebačkim stadionom, GUP je na čekanju. ''Pa kao što reče Ivo Andrić u svojim 'Znakovima pored puta': 'Rijetki su oni koji umiru dva puta'. Jednom kad fizički umru, a jednom kad im umru djela. Ja kad se okrenem unazad 20 godina, na svakih 100 metara imam projekt koji sam realizirao sa svojim građanima. Volio bih da drugi pogledaju što su ostavili iza sebe – pustoš, laži, licemjerje i varanje birača'', kaže.

O otpadu: Mi smo najurednija metropola

Dodaje da je, kada je riječ, i imunološkom zavodu, poslao 18 dopisa zadnja tri premijera.

''Nisam uspio s ovom Vladom realizirati 60 niskopodnih tramvaja. Nisam uspio s ovom Vladom realizirati roditelje odgajatelje, ali im se zahvaljujem jer smo realizirali makar besplatne udžbenike za svu djecu u osnovnima školama. Bilo bi dobro i za srednju školu, to ćemo valjda s drugom Vladom'', poručuje.

Kada je riječ o otpadu koje se gomila u Zagrebu, Bandić kaže da ljudi rade svoj posao. ''Mi smo najčišća i najurednija europska metropola. Otiđite u Beč, Pariz, Milano'', poručuje. ''Vi ste u centru malo više razmaženiji nego mi na radničkoj Pešćenici'', rekao je novinarki na temu pretrpanih kontejnera u gradu i rekao da on to ne vidi.

Snažan potres je pogodio Zagreb krajem ožujka ostavio je velike štete. Na pitanje je li mu žao što nije više ulagao u gradsku imovinu, poput vrtića i škola, a ne toliko novca ulagati u, primjeri, fontane, Milan Bandić odgovara da je od 438 obrazovnih objekata, tijekom 20 godina on sagradio 113 novih.

''Dakle trećinu svih mojih prethodnika. U potresu su oštećena 173 objekta, obnovili smo 73 već sada bez ičije pomoći. Obnovit ćemo i ostale. Zagreb je pomogao koliko je moglo. Meni je žao ljudi koji su oštećeni'', kaže Bandić. Otkrio je da će se u petak održati piknik za 2500 ljudi koji su pomogli nakon potresa.

O zakonu o obnovi: ''Prevarili su me iz većine''

Na pitanje je li s HDZ-om iznevjerio građane, s obzirom na to da još nije donesen Zakon o obnovi Zagreba, Milan Bandić kaže da je 25. ožujka upućen prijedlog Vladi. ''Ministar Štromar (ministar graditeljstva Predrag Štromar, op.a.) rekao je da će biti donesen za 2 tjedna. Nisu ga uspjeli donijeti. Za dva i pol mjeseca imali smo amandman na zadnjoj sjednici Sabora da se novu Vladu obaveže da donese to na prvoj sjednici. Oporba i HDZ bili su protiv. Toliko o Saboru'', rekao je. Kaže da je ruku u Saboru za obustavu zakona dignuo jer su ga – prevarili.

''Prevarili su me iz većine jer su obećali da će se prihvatiti amandman Stranke rada i solidarnosti i da ćemo na prvoj radnoj sjednici donijeti Zakon o obnovi. Da sam ja bio na onom mjestu na kojem nisam bio, Zakon bi bio donesen'', kazao je Bandić i dodao da je Albanija taj zakon donijela za – mjesec i pol. Kaže da HDZ nije okrenuo leđa njemu, nego Zagrepčanima.

''Ja ću buduću Vladu vidjeti sa svima koji mogu realizirati da ljudi u Zagrebu žive iznad standarda'', rekao je. Poručuje da nakon parlamentarnih izbora u Saboru očekuje – stabilan klub, odnosno ''malo više'' od tri mandata.

Komentirao je i prozivke za političku trgovinu. ''U Zagrebu imamo 16 ljudi u Klubu i 7 ljudi u HDZ-u. kad netko dođe nas poduprijeti, onda je to trgovina. A kad netko od nas ode, onda to nije trgovina. Ja to ne razumijem. Demokracija je normalna, ljudi odu i dođu'', kaže.

Kada je riječ o aferama koje ga prate i zbog kojih se našao na optuženičkoj klupi, Bandić poručuje da je pravda spora, ali dostižna. Poručuje da nikada nikome nije pogodovao te da mu je savjest čista.

''Ja sam s Josipom Rimac korektno surađivao dok je bila gradonačelnica Knina i pomogao sam napraviti fontanu u Kninu i crkvu. Sad imam korektan odnos i s gradonačelnikom Knina Jelića'', zaključio je.

