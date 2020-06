Pripadnici Hoda za život prošetali su Siskom zalažući se za zakonsku, društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća do prirodne smrti. S druge strane su iz Platforme za reproduktivnu pravdu u Hodu za slobodu branili pravo žene na pobačaj i upravljanje vlastitim tijelom.

U Sisku se prvi put hodalo za život. Hodači su složni u tomu da je svaki ljudski život jednako vrijedan bez obzira na sve. „Smatram da život započinje začećem i mislim da je u 21. stoljeću nedopustivo smatrati da su maternica i novi ljudski život jedno te isto jer nisu“, uvjerena je Branka iz Hoda za život.

Hodom i pjesmom pripadnici inicijative Hod za život željeli su, među ostalim, iskazati potrebu zaštite života od začeća do prirodne smrti. Pa i zakonskim putem.

„Svatko od nas je svoj život započeo začećem, da rastemo u tijelu svoje majke devet mjeseci i da do svoje prirodne smrti trebamo imati zaštitu pravnu i svaku drugu“, objasnila je Željka Markić.

Pripadnike Hoda za život podržao je i sisački biskup Vlado Košić. On je ustvrdio da je sve ono što Bog da stvar i dar Božji, a ne ljudsko pravo.

Suprotno zabranama, prosvjed za slobodu

Okupili su se i iz platforme za reproduktivnu pravdu, kako bi obranili pravo žene na pobačaj i autonomiju nad vlastitim tijelom. Ivana Brajdić iz Hoda za slobodu jasno je poručila „progovaraj, nemaj srama, nisi kriva i nisi sama“.

Cijeli događaj je prošao bez incidenata. Pa čak i u trenutku susreta dvaju grupa. Hodu za život i Hodu za slobodu pridružili su se i neki kandidati na izborima.

Nezavisna kandidatkinja na listi HDZ-a Marijana Petir podržala je Hod za život. „Ja sam na svakom Hodu za život neovisno da li su izbori ili nisu izbori. Moje vrijednosti su poznate, ja se za njih uvijek zalažem i nikad od njih nisam odstupila kao i programi koje zagovaram i vjerujem da će to ljudi prepoznati“, naglasila je Marijana Petir s HDZ-ove liste.

I s demokratske strane čvrst stav

S druge strane kandidati Zeleno-lijeve koalicije u šestoj izbornoj jedinici podržali su Hod za slobodu. Bojan Glavašević je tako objasnio da život nije samo rađanje, već i sve ono što se događa poslije toga.

„To je ono zašto mi danas ovdje stojimo i zašto ovdje danas vičemo, zato što na područjima kao što je Banija nema pristupa zdravstvenim uslugama koje bi trebali ljudi imati“, dodao je.

S njim se složila i profesorica s FPZG-a i članica Zeleno-lijeve koalicije Danijela Dolenec. „Svaki put kada se pravo na pobačaj ograničava, to disproporcijalno pogađa žene koje si ga ne mogu priuštiti, odnosno one koje nemaju veze i novce da si to srede“, zaključila je.

„Hodajte do birališta i zaostavimo ovo“, poručila je za kraj.

