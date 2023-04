Sokovi, mlijeko i mliječni proizvodi te biljni napici tvrtke Vindija, vodeće prehrambene kompanije u Hrvatskoj, od sada imaju nove neodvojive čepove.

Ovim novim rješenjem održivije ambalaže želi se spriječiti dodatno onečišćenje okoliša plastičnim čepovima, koji su do sada završavali u šumama, rijekama i morima. Uvođenjem neodvojivih čepova na višeslojnu kartonsku ambalažu za sokove i mlijeko te ostale proizvode iz svog asortimana, tvrtka Vindija se prva u Hrvatskoj višeslojnom Tetra Pak ambalažom prilagodila novoj Direktivi EU-a o plastici za jednokratnu uporabu, prema kojoj će od srpnja 2024. čepovi morati ostati pričvršćen na ambalaži.

NEODVOJIV ČEP

Prva pakiranja Vindi sokova s novim Tetra Pak neodvojivim čepovima na policama trgovina dostupna su od veljače nakon čega su uslijedili 'z bregov mlijeko i mliječni proizvodi kao i DAR biljni napitci.

Što su neodvojivi čepovi i kako ih koristiti?

Neodvojivi čepovi osmišljeni su kako bi ostali pričvršćeni za ambalažu pomoću male šarke čime bi se spriječilo stvaranje dodatnog plastičnog otpada. Novi čepovi su prvi od nekoliko tipova neodvojivih čepova koje će Tetra Pak predstaviti na hrvatskom tržištu u narednom razdoblju. Nakon korištenja ambalaže, čep treba ostati pričvršćen za nju sve do odlaganja u odgovarajući spremnik za recikliranje, u skladu s nadolazećom Direktivom EU-a o plastici za jednokratnu uporabu.



VAŽNOST RJEŠAVANJA PROBLEMA OTPADA

Čak 78 % potrošača u svijetu zabrinuto je za okoliš, a globalna klimatska kriza ostaje glavna briga. Sveukupna zabrinutost porasla je za sva ekološka pitanja od 2019. godine. Međutim, potrošači su najviše zabrinuti zbog onečišćenja (83%) i plastičnog otpada u oceanima (83%), a odmah nakon slijedi krčenje šuma i korištenje zemljišta (79%). Ovo su samo neka od saznanja koja se mogu pronaći u izvještaju Tetra Pak Consumer Environmental Report 2021.



Budući da potrošači igraju jednu od ključnih uloga u lancu vrijednosti recikliranja, dobra vijest je da oni proširuju svoje znanje i sve više usvajaju principe i aktivnosti kružnog gospodarstva kao dio svog svakodnevnog života. Dva ključna pokretača za potrošače su osjećaj odgovornosti za buduće generacije i želja da učine nešto dobro za zajednicu. Kada je riječ o kupnji proizvoda u ekološki prihvatljivoj ambalaži za piće, 63% potrošača želi očuvati okoliš za buduće generacije, dok se 48% se osjeća ponukanim učiniti nešto korisno za zajednicu, pokazuje Izvješće.

Brojke govore same za sebe zašto je važno da pojedinci i tvrtke djeluju u cilju zaštite okoliša. Naime, oko 80% cjelokupnog morskog otpada je plastika1 s odvojenim čepovima koja nije dospjela u tokove za recikliranje, što čini veliki udio morskog otpada te se nažalost nalazi među prvih pet stvari koje se pronađu na plažama.



KAKO RECIKLIRATI

Nakon što iskoristite ambalažu, nema potrebe odvajati čep od nje. Zapravo, čep treba ostati pričvršćen za ambalažu sve do odlaganja u spremnik za recikliranje, gdje će se sakupiti i reciklirati zajedno s ambalažom. Time se želi izbjeći odvajanje čepa od ambalaže kako ne bi završio u moru ili okolišu. Iskorištena višeslojna kartonska ambalaža za napitke pretvara se u druge vrste proizvoda, kao što su crijepovi, posude za biljke, maramice, papirnate salvete i drugo.