Politička platforma Možemo zahvalila je Pameli Andreson, koja im je na Twitteru dala podršku za EU izbore. "Sretni smo što je stiglo vrijeme da se aktivisti za klimatsku pravdu prepoznaju globalno. Zajedno smo jači! Hvala, Pamela Anderson!“ napisali su na Facebooku.

Pamela Anderson pružila je podršku političkoj platformi Možemo, koja joj je zahvalila na podršci. Pamela Anderson na svom je Twitter profilu napisala: "Dopustite mi da vas iznenadim hrvatskom riječi punom nade (Europski izbori) - Možemo!", stoji na njenom Twitter profilu.

Ranije je iznenadila svoje pratitelje objavom "Moj prijatelj gleda vijesti u Hrvatskoj. Milijuni ljudi evakuiraju se zbog klimatskih promjena".

Nakon što je njezina objava izazvala lavinu negativnih komentara, Pamela se ispravila i dodala da je mislila na Indiju, napisavši da ona nije američki predsjednik Donald Trump, koji učestalo javnost zabavlja svojim nepoznavanjem geografije.

Instead -

let me surprise you with a Croatian word full of hope (hint: European elections) - Možemo!