Ovu godinu mnogi će pamtiti po neizbježnoj pandemiji koja nas je zahvatila, i to doslovno preko noći. Svi građani Hrvatske našli su se u nezgodnoj situaciji, a među njima i učenici, kojima je ova godina bila posebno izazovna.

Uz obrazovanje koje je premješteno iz školskih klupa u okrilje vlastitog doma pred učenike, roditelje, profesore, učitelje i cjelokupno hrvatsko školstvo stavljeno je puno prepreka, a kako bi ih riješili, prilagođavali su se svi spomenuti, a ključni alat pri tome bio je – internet.

Iako je prisustvo COVID-19 na trenutak htjelo zaustaviti sva događanja, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj uspješno se borio da se sve njihove aktivnosti nastave, što se pokazalo iznimno uspješnim. Jedna od tih aktivnosti programa je #EPtalks, razgovori namijenjeni za srednjoškolce i stručnjake, koji se bave različitim izazovima koje nameće koronakriza.

To su online razgovori sa stručnjacima u kojima sudjeluju i učenici srednjih škola, o najvažnijim temama koje su sada bitne i hrvatskim građanima mladim ljudima. Neovisno o tome je li to o psihičkom zdravlju u ovoj izazovnoj situaciji, je li to ekonomsko pitanje, pitanje o budućnosti, kako će se Europa oporavljati, je li vezano za turizam te koje će mjere biti poduzete za oporavak turizma u europskim razmjerima, pa čak i razmjena iskustava koje smo mi organizirali za školarce iz Hrvatske, objasnila nam je voditeljica ureda Violeta Staničić.

Još 2016. godine Europski parlament u hrvatske je škole uveo program "Škola ambasador Europskog parlamenta", koji se provodi u 50 škola diljem Hrvatske. Svrha programa je podizanje svijesti o Europskoj uniji među mlađom populacijom, s ciljem podizanja razine informiranosti mladih o Europskoj uniji, kao i svijesti o zajedničkim europskim vrijednostima i pravima.

Iz Ureda EU parlamenta u Hrvatskoj kažu kako su kroz #EPtalks svim srednjoškolcima htjeli ponuditi priliku da budu dio zanimljivih razgovora, a da naglasak ne bude na monolozima poznatih ljudi, već na interakciji svih prisutnih; odgovaranje na pitanja, adresiranje svih problema koji ih muče, razmjena i formiranje mišljenja mladih o krizi samo su neke od aktivnosti koje su se odvijale unutar tih online razgovora.



S obzirom na pandemiju, teme su bile prilagođene situaciji.



Što se tiče tema, reagirali smo instinktivno, ali lagano i strateški. Ono što smo smatrali vrijednim istaknuti iz perspektive Europske unije; bili su iznimno zainteresirani za turizam, kako će izgledati sezona, kako će ljudi u Hrvatskoj koji se bave turizmom preživjeti sve to skupa. Stoga smo u #EPtalks ugostili hrvatske zastupnike i zastupnike iz Njemačke koji su o toj temi govorili iz europske perspektive, rekla je Andrea Čović Vidović iz ureda za odnose s javnošću, koja je istaknula kako je, čini se, tema o mentalnom zdravlju učenicima bila najinteresantnija sudeći po prisutnosti.

Prilikom razgovora o mentalnom zdravlju u vrijeme korone na EPtalks je bilo umreženo čak tristotinjak sudionika.



Počeli smo temom o mentalnom zdravlju u vrijeme korone. Tu su učenici bili jako zainteresirani. Imali smo stručnog psihologa koji je to detaljno razmotrio iz više kutova. Imali smo i sociologe koji su pričali o društvenom aspektu krize. Jako su se rado uključivali. Ovaj ekspertni dio ih je jako zanimao, htjeli su zapravo znati što im se točno događa, objasnila je Čović Vidović. Rekla je i da ih je jako zainteresirala tema o ‘’influencanju’’ za vrijeme korone te da su ugostili i poznate hrvatske influencere, a to je bio jedan od najposjećenijih #EPtalks razgovora četvrtkom.

U programu dobivaju svojevrsno ohrabrenje da znaju više, da mogu koristiti sve mogućnosti kao što je stipendija, Erasmus, studiranje u inozemstvu bez plaćanja školarine kao stranci jer se građani EU-a tretiraju na isti način. Na neki način to im otvara mogućnosti, širi horizonte te dobivaju mogućnost da osobno istražuju mogućnosti koje nudi Europska unija, objasnila je voditeljica Ureda Violeta Staničić, koja smatra da je to vrlo korisno za mlade u dobi od 16 do 18 godina, koji upravo tada postaju iznimno svjesni svojih mogućnosti te mogućnosti koje im EU pruža.

Jedan od njih je bio i Tino, učenik Križanićeve gimnazije u Zagrebu, koja provodi Program Škola ambasador Europskog parlamenta, koji je nam je ispričao svoje iskustvo.



Saznao sam kroz program Škole ambasadora EU, priključio sam se tim razgovorima koji su mi bili jako zanimljivi. Bilo je dosta tema, od razgovora s influencerima, bili su tu i razgovori o turizmu i utjecaju na gospodarstvo Hrvatske, općenito kako COVID kriza utječe svijet, a najzanimljiviji mi je bio razgovor s Karlom Reslerom te onaj dio kada smo mu postavljali pitanja o njegovu putu od Križanićeve do EU parlamenta, oduševljeno je prepričao Tino te nadodao kako će mu ti razgovori itekako koristiti u budućnosti.

Razgovori su me usmjerili za priključivanje Europskom parlamentu, pa čak razmišljam o uključenju u politiku zato što sam puno više saznao iz tih EPtalks razgovora nego što sam saznao općenito iz novina ili iz drugih medija, rekao je učenik.



S obzirom na toliki uspjeh EPtalksa, čije je posljednje emitiranje bilo 18. lipnja, iz Ureda Europskog parlamenta u Zagrebu potvrdili su nam kako mnoge učenike čeka i uzbudljiv početak nove školske godine.



Dio EPtalksa nastavit će se najesen. Mi ćemo sada imati jedno hibridno događanje, fizičko događanje, poštovat ćemo sve mjere, ali imat ćemo i digitalnu sferu tog događanja. Svi EPtalks dostupni su na našem YouTube kanalu i Facebook stranici. Kada se školarci vrate u klupe, tada krećemo intenzivnije raditi s učenicima, a najesen ćemo nastaviti intenzivnije bez obzira na situaciju, zaključio je Marko Boko iz ureda za odnose s javnošću Europskog parlamenta u Hrvatskoj.