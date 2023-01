Samo šest mjeseci nakon zadnjeg povećanja plaća u srpnju 2022. ovaj trgovački lanac najavljuje kako ponovno povisuje plaće i primanja svojih zaposlenika i potvrđuje da su mu oni na prvom mjestu

Iz Kauflanda najavljuju da će početkom poslovne godine odnosno s 1.3.2023. ponovno povisiti plaće i primanja svih svojih zaposlenika, što je već treći put u razdoblju od jedne godine. Bruto plaće i primanja svih zaposlenika od ožujka ove godine porast će u prosjeku za više od 8 %. Iznosi dodataka za rad blagdanom, noću i praznikom također će biti uvećani u prosjeku za 5 %.

Kaufland svim svojim zaposlenicima isplaćuje božićnicu u iznosu od 332 eura, uskrsnicu u iznosu od 66 eura te se dva puta godišnje zaposlenicima isplaćuje i neto nagrada za radne rezultate u prosječnom iznosu po 330 eura. U 2023. godini Kaufland za sve zaposlenike na nerukovodećim radnim mjestima uvodi i regres u iznosu od 100 eura neto, a ponovno su osigurane i stimulacije za zaposlenike poslovnica i logistike koje će biti isplaćene tijekom ljetne sezone. Za rukovoditeljska radna mjesta povećavat će se primanja kroz novi mjesečni dodatak i druge benefite.

Treće povećanje plaća u jednoj godini

Kaufland je i prošle godine u dva navrata svojim zaposlenicima na nerukovodećim radnim mjestima povećao plaće, a kako bi zaposlenicima i dalje pružili što veću podršku u ovim izazovnim vremenima, Uprava ovog trgovačkog lanca donijela je odluku o trećem povećanju plaća.

„U ovim izazovnim vremenima kao odgovoran poslodavac želimo našim zaposlenicima pokazati koliko njihov rad cijenimo, stoga smo odlučili ponovno, treći put u samo jednoj godini, povisiti plaće i primanja naših zaposlenika, i to u prosjeku za više od 8 %“, izjavio je Patrick Rudat, predsjednik Uprave Kauflanda u Hrvatskoj.

„O organizacijskoj klimi unutar našeg poduzeća i kulturi koju njegujemo u svim poslovnim područjima naše kompanije najviše govore iskustva naših zaposlenika koje smatramo ambasadorima našeg brenda i od kojih redovito dobivamo pozitivne povratne informacije o zadovoljstvu na radnom mjestu. Osim toga, s ponosom možemo reći da smo prema istraživanju koje provodi portal MojPosao već drugu godinu za redom na 7. mjestu najpoželjnijih poslodavaca, nositelji smo i prestižnog međunarodnog certifikata Top Employer za Hrvatsku, ali i Europu te nacionalnog certifikata CEP - Poslodavac Partner. U prošloj smo godini uz certifikat CEP postali i nositelji dodatnog certifikata pod nazivom Beyond & Above koji nam je uručen za izvrsno upravljanje ljudskim resursima u kategorijama „Innovation“ i „Future“, pojasnila je Dunja Firšt, direktorica Sektora ljudskih resursa.