Od 1. siječnja 2026. – e-Račun postaje obavezan za sve!

Prema novom zakonu, od 1. siječnja 2026. svaki račun u Hrvatskoj morat će biti e-Račun i slati se putem ovlaštenog informacijskog posrednika.

To znači da papirnati i PDF računi više neće biti dovoljni — prelazimo na potpuno digitalni sustav izdavanja i zaprimanja računa.

Ali, ono što mnogi ne znaju – većina ponuđača e-Računa naplaćuje mjesečne naknade, i to i za najmanje obrte i mikro poduzetnike. Cijene često prelaze 10 € mjesečno, a u nekim slučajevima i nekoliko stotina eura!

💡 Rješenje: SUPER e-Račun by Crno Jaje

Uz SUPER e-Račun, nema mjesečnih troškova, skrivenih naknada ni ograničenja u broju računa.

Plaćate samo jednom godišnje, i to:

• 🟢 0–5 zaposlenih – 19 € / godina

• 🟢 6–10 zaposlenih – 29 € / godina

• 🟢 11–30 zaposlenih – 39 € / godina

• 🟢 31–60 zaposlenih – 49 € / godina

• 🟢 61+ zaposlenih – cijena na upit

Sve uključeno: izdavanje, slanje, zaprimanje i arhiviranje e-računa, bez ograničenja po broju dokumenata i bez dodatnih troškova.

🚀 Pređite bez stresa na e-Račun

Ne čekajte zadnji trenutak!

Od 1. siječnja 2026. e-Račun je obavezan — ali uz SUPER e-Račun prelazak može biti jednostavan, povoljan i bez stresa.

👉 Iskoristite akciju na CrnoJaje.hr

Kupite svoj SUPER e-Račun već od 19 € godišnje i budite spremni za fiskalizaciju 2.0!