Mala obiteljska firma iz Zagreba uspjela je pronaći svoje mjesto na svjetskom tržištu. Iza imena Termostroj krije se proizvodnja električnih kotlova čija funkcija ne staje samo na grijanju kućanstava.

Plin je u Hrvatskoj još uvijek povoljniji od struje. Kako onda jedna firma koja se bavi proizvodnjom eklektičnih kotlova može postati toliko uspješna, pitanje je koje će si postaviti mnogi. Direktorica tvrtke Termostroj Nina Roglić priznaje da je, krajem osamdesetih godina kada je firma osnovana, situacija bila drugačija. ''Hrvatska je bila manje plinificirana nego danas. Istra, Dalmacija i sve oko Zagreba nije imalo plin i jedini izvor energije, pogotovo u manjim stanovima i kućama, bio je strujni kotao'', objašnjava Roglić.

Firmu je tada osnovao njezin otac, termodinamičar po struci. ''Razmišljao je koji bi proizvod iz njegove struke imao široku primjenu i tako je krenuo s proizvodnom električnih kotlova''. Oni svoju prednost duguju jednostavnoj instalaciji, uz to ne postoje posebni tehnički zahtjevi za njihovo održavanje i nemaju ispušnih plinova. No ubrzo su uvidjeli da njihov proizvod može biti široko primjenjiv u različitim industrijama.

''Na zapadu je u zadnjih petnaestak godina popularno mobilno grijanje. Ako imate rekonstrukciju škola, vrtića, bolnica, kuća, zgrada i treba vam neko privremeno grijanje, to se rješava mobilnim strujnim grijanjem. Isto tako kad u sjevernim hladnim zemljama sade drveće na trgove, treba grijati korijen da bi to drvo opstalo, opet griju s našim mobilnim eklektičnim kotlom. U proizvodnji piva, za proizvodnju meda, za sušenje kandiranog voća, u velikim tvornicama koje rade auto dijelove za Njemačku autoindustriju. U tim se procesima koriste naši kotlovi'', kazala je Roglić.

Termostroj je mala obiteljska tvrtka koja ima 24 zaposlenih. U kontakt sa svjetskim tržištem i izvozom krenuli su 2003. godine. ''Svake godine udio izvoza se povećavao i sada smo došli do toga da 99 posto izvozimo. Najčešće su to tehnički zahtjevna tržišta, Skandinavske zemlje, Njemačka, Japan pa preko tih svojih distributera izvozimo još na druga tržišta, u Švicarsku, Austriju i dalje po Rumunjskoj i Rusiji'', ističe Nina Roglić. Upravo su zbog toga prije tri godine proširili novu proizvodnu halu. ''Banka nam je predložila HBOR-ov ESIF kredit za rast i razvoj s kojim nam je sufinancirana kamata. Procedura za odobravanje kredita bila je jednostavna, odlučili smo se za to i pomoću toga izgradili halu'', kazala je.

ESIF Krediti za rast i razvoj koje je pokrenulo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU-a i HBOR u suradnji s poslovnim bankama dugoročni su investicijski krediti za male i srednje poduzetnike koji posluju duže od dvije godine te koji planiraju ulaganja u prerađivačkoj industriji, turizmu, kreativnoj industriji i uslugama temeljenim na znanju. Namjena za koju se sredstva mogu odobriti jesu ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu.

Termostroj je mala obiteljska tvrtka koja ima 24 zaposlenih. (Foto: Nova Studio)

Roglić smatra da je razlog njihova uspjeha to što proizvod prilagođavaju potrebama kupca za njegovo tržište. ''Konkurenciju nikad nismo imali jer su velike firme nudile električne kotlove tek toliko da ih imaju u svojoj ponudi. Mi smo se trudili napraviti što bolji proizvod s kojim bismo mogli konkurirati.''

Kroz suradnju sa svjetskim industrijama promovira i ostala hrvatska dobra, od hrvatskim dizajnera do ostalih hrvatskih tvrtki raznih djelovanja.

\'Posao je dinamičan, interesantan i raznolik\' (Foto: Nova Studio)

''Posao je dinamičan, interesantan i raznolik, a ono što je vrlo zanimljivo su ti kontakti sa strancima i zapadnim svijetom. S njima se uvijek zbližimo i promoviramo ostale hrvatske proizvode te Hrvatsku kao turističku zemlju, svi su počeli dolaziti nakon 30 godina ponovno u Hrvatsku'', zaključila je s oduševljenjem Roglić koja se sa svojom tvrtkom upisala u naš Dnevnik uspješnih.