Nema mjesta dilemi: Pet dobrih razloga zbog kojih bi vaš idući automobil trebao biti električni

Osobni automobil temeljni je zahtjev modernog života, ali tradicionalni motori s unutarnjim izgaranjem brzo postaju zastarjeli. Vozila na benzin ili dizel jako zagađuju okoliš i brzo ih zamjenjuju potpuno električna vozila. Takva vozila nemaju emisije iz ispušnih cijevi i puno su bolja za okoliš. Revolucija električnih vozila je ovdje, a vi možete biti dio nje. Evo nekoliko dobrih razloga zbog kojih bi vaš sljedeći automobil mogao biti električni.

1. Nema neugodnih emisija

Električni automobil pokreću velika baterija i električni motor umjesto motora s unutarnjim izgaranjem, što znači da nema za zdravlje štetnih i neugodnih ispušnih plinova iz auspuha. Novi modeli Citroën ë-C4 X i C4 X usmjereni su prema budućnosti, s upečatljivim dizajnom crossovera koji pružaju udobnost, tehnologiju, sigurnost i vrijednost, kao i nenadmašnu prostranost i svestranost limuzine te sve prednosti električnog pogona s nultom stopom emisija.

Pet dobrih razloga zbog kojih bi vaš idući automobil trebao biti električni - 3 (Foto: Nova Studio)

2. Troškovi vožnje obično su manji nego kod benzina ili dizela

Jedna je od najvećih prednosti električnog automobila ta što se ne trebate oslanjati na benzin/dizel, s obzirom na to da je trenutačna prosječna cijena litre u Hrvatskoj poprilično visoka. Ako se puni na kućnoj utičnici, troškovi vožnje izuzetno su mali. Većina vozača puni svoje električne automobile preko noći kod kuće, pa ih ujutro čeka potpuno napunjen automobil. Uz sve veću dostupnost javnih punionica, nikada nećete biti daleko od punjača. Pomoću aplikacija jednostavno možete provjeriti mjesta na kojima se nalaze javne punionice.

Punjenje modela Citroën ë-C4 X jednostavno je i može se obaviti na putu, na javnim stanicama za punjenje ili kod kuće. Na javnoj punionici, pomoću 100 kW DC brzog punjača, baterija se puni brzinom od približno 10 km/min, a 80 % punjenja izvrši se u 30 minuta.

3. Mali troškovi održavanja

Električna vozila imaju vrlo niske troškove održavanja jer nemaju toliko pokretnih dijelova kao vozila s unutarnjim izgaranjem. Električni motori nikada ne zahtijevaju izmjene ulja, nove svjećice ili filtre goriva. Regenerativno kočenje također produljuje životni vijek kočionih pločica korištenjem elektromotora za usporavanje vozila. Zahtjevi servisiranja za električna vozila manji su nego za konvencionalna vozila na benzin ili dizel. Stoga su godišnji troškovi upravljanja električnim vozilom znatno niži.

Pet dobrih razloga zbog kojih bi vaš idući automobil trebao biti električni - 26 (Foto: Nova Studio)

Također, mnogi problemi s električnim vozilima postaju prošlost dolaskom novijih automobila – riječ je o tehnologiji koja se ubrzano razvija i postaje sve bolja, tako da su neki stari mitovi, poput lošeg grijanja u električnim automobilima, već stvar prošlosti. Prilikom vožnje u modelima ë-C4 X i C4 X vozač i putnici uživat će u osjećaju mira, tišine i udobnosti zahvaljujući programu Advanced Comfort®. Prostrana stražnja sjedala koja nude velikodušan prostor mogu se grijati, kao i prednja sjedala, koja su opremljena i funkcijom masaže. Na Citroënu ë-C3 pronaći ćete zabavnu opremu dostupnu preko središnjeg 10,25-inčnog dodirnog zaslona, kao i bežičnu Wi-Fi značajku koja omogućuje povezivanje pametnih telefona s Apple CarPlay i Android Auto.

4. Poticaji prilikom kupovine

U Hrvatskoj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost svake godine daje poticaje na kupnju električnih vozila. Prošle je godine maksimalni iznos poticaja koje ste mogli dobiti za kupnju automobila na struju bio 70.000 kuna, dok točne iznose za 2023. još nisu objavili. Dosad se za električno vozilo mogao dobiti maksimalni poticaj od 10.000 eura.

Francuzi model Citroën ë-C3 nazivaju prvim pristupačnim europskim električnim automobilom, a u salone bi trebao stići 2024. po cijeni od 19.990 eura za verziju s 200 km dometa i 23.300 eura za verziju s 320 km dometa pa će zaista biti najpovoljniji.

Citroën ë-C3 s 83 kW (113 KS) potrebnu energiju crpi iz litij-željezo-fosfatne baterije od 44 kWh. U usporedbi s konvencionalnom litij-ionskom baterijom, ona ima veću toplinsku i kemijsku stabilnost i može izdržati više ciklusa punjenja. To znači da se novi ë-C3 također može puniti na brzoj punionici s do 100 kW električne energije i napuniti spremnik od 20 do 80 posto kapaciteta u samo 26 minuta.

5. Savršeno rješenje za vožnju u gradovima

Električni automobili zbog svega navedenog idealni su za gradsku vožnju, koju većina vozača svakodnevno prolazi. Citroën ë-C4X idealno je vozilo za sve one koji žele automobil jedinstvenog dizajna s dovoljno udobnog prostora za putnike, i to zahvaljujući nenadmašnom prostoru za koljena u predjelu stražnje klupe. Kako bi pružili novu razinu povezanosti, modeli ë-C4 X i C4 X opremljeni su i intuitivnim multimedijskim sučeljem nove generacije MyCitroën Drive Plus, koji nudi sveobuhvatan paket značajki za povezivanje i povezanih usluga.

Pet dobrih razloga zbog kojih bi vaš idući automobil trebao biti električni - 23 (Foto: Nova Studio)

Nakon što sve značajke uzmemo u obzir, možemo reći da električni automobili ne samo da mogu pomoći u stvaranju održivije budućnosti – već mogu i pomoći u uštedi novca, pružiti ugodno iskustvo vožnje i donijeti dugoročnu nagradu vlasnicima električnih vozila.

