Muškarci, Movember je! Čuvajte svoje kraljevske dragulje!

U studenom, mjesecu posvećenom muškom zdravlju poslali su glasnu poruku svim muškarcima - bez obzira na njihov stil, na činjenicu vole li bradu ili brčiće, na to kako se briju, podrezuju i trimaju. Stavši u bademantilima ispred foto objektiva fotografa i content creatora Janka Janića ova su tri “kraljevića“ dodatno naglasila koliko je informiranje i edukacija muškaraca o raku prostate i raku testisa bitna te da je briga za njihovo mentalno zdravlje ključna u svakoj borbi protiv ove zloćudne bolesti. Iako je u ovoj umjetničkoj priči spotlight stavljen na svakog od trojice perspektivnih kreativaca i predvodnika digitalnog svijeta, puno je važnije svjetla reflektora uperiti na Movember koji ove godine slavi 20. godišnjicu otvorenog pričanja o raku prostate muškaraca starijih od 60 godina i tumoru testisa mladih muškaraca do 30 godina. S brkovima ili bez, ovih je dana bitno samo jedno – sjetiti se svojih kraljevskih dragulja.

Osim što jedan od najpopularnijih brijačih aparata uspješno skida dlačice s brade, pazuha, prsa, nogu, on je i sjajno rješenje za lako ‘rješavanje‘ dlaka i na najosjetljivijim dijelovima tijela koje u ovom mjesecu svakako treba samopregledati. Već treću godinu za redom, pod krovnom komunikacijom “Daj zabrij na zdravlje“, muškarci su sigurni da su konačno našli pravog saveznika u borbi protiv neukrotivih brkova i brade, ovog puta uz ultimativnu oštricu 360 koja prati konture svakog lica. S druge strane, kao brand koji misli izvan okvira, Philips dodatno potiče svoje korisnike i one koji će to tek postati, na razmišljanje o svojim životnim navikama, kako biti odgovorniji i kako je malo potrebno za bolje i zdravije sutra.

