Rad s plaže, iz parka ili odakle god više nije tako nedokučiva stvarnost. U posljednjih nekoliko mjeseci pokazalo se da rad na daljinu može itekako dobro funkcionirati ako se zadovolji nekoliko osnovnih preduvjeta.

Obavljati posao bilo gdje, naravno uz uvjet poštovanja rokova, nije želja samo onih koji na put do posla troše puno vremena. Osim što zaposlenici u tome vide mnoštvo prednosti, poput smanjenja stresa, povećanja produktivnosti i volje za radom, prednost takvog načina rada sve više prepoznaju i poslodavci. Na taj način mogu između ostalog zaposliti kvalitetne ljude bez obzira na to gdje se u svijetu nalaze, smanjiti troškove održavanja ureda i imati sretne i motivirane zaposlenike.

Uz uvjet da vam priroda posla omogućava rad na daljinu, još je nekoliko kriterija koje biste trebali zadovoljiti kako biste uspješno pokrenuli ured kakav mnogi priželjkuju.

1. Pouzdana tehnologija

Upravo je razvoj tehnologije, odnosno pametnih telefona i ultratankih prijenosnih računala, omogućio mobilnost. Kako biste sve obveze mogli odraditi na vrijeme i na nivou, bez obzira na to što se nalazite na terasi bara uz plažu, za mobilni ured trebat će vam prije svega pouzdano prijenosno računalo.

HUAWEI Matebook X Pro dolazi s baterijom koja može idržati i do 15 sati regularnog korištenja (Foto: Promo)

Prilikom njegova odabira vodite računa o duljini trajanja baterije. Oni koji su opremljeni baterijom kapaciteta 56 Wh poput HUAWEI MateBook X Pro neće vas iznevjeriti. Jedno punjenje trebalo bi biti dovoljno za obavljanje posla tijekom cijelog dana. Konkretno, ovaj model dolazi s baterijom koja može idržati i do 15 sati regularnog korištenja,13 sati video produkcije ili čak 11 sati neprekidnog surfanja. HUAWEI MateBook X Pro može koristiti 6 sati s punjenjem od samo 30 minuta, taman da predahnete u pauzi za ručak.

Za mobilni ured važno je da prijenosno računalo bude lagano kako ne biste osjećali teret prilikom seljenja s jedne prekrasne lokacije na drugu.

2. Dobra internetska veza

Ništa nije moguće bez interneta. On je promijenio poimanje klasičnog ureda i omogućio da radimo bilo gdje u svijetu u bilo kojem trenutku. Nije bitno sjedite li doma u vlastitom dnevnom boravku, u kafiću u Zagrebu ili pod suncobranom na Ugljanu, dok god vi radite, posao ne pati.

Iako su javna mjesta poput kafića, restorana i hotela opremljena besplatnim pristupom internetu, treba imati na umu da su to javne mreže. Ako je vaš posao povjerljive prirode, radije izbjegavajte takve mreže koje bi vaše podatke mogle izložiti presretanju. Neka vas to ne spriječi u uživanju u mobilnom uredu. Uvijek možete uložiti u mobilni internet, odnosno USB stick ili si jednostavno podijeliti mobilni internet preko svoj pametnog telefona.

3. Podatkovni oblak

Dobro je na jednom mjestu imati spremljene sve dokumente i podatke kako biste im mogli pristupiti u bilo kojem trenutku. Više je mogućnosti i opcija pomoću kojih možete stvoriti svoj virtualni oblak. Na tržištu postoji cijeli niz aplikacija koje omogućavaju usklađivanje dokumenata kako biste na svim uređajima imali posljednju verziju.

Mogli biste si uvelike olakšati ako imate prijenosno računalo i pametni mobitel istog proizvođača. Osim oblaka u tom je slučaju sve više opcija koje olakšavaju korisničko iskustvo. Primjerice, ako imate HUAWEI pametni mobitel i HUAWEI MateBook Pro X lako možete brzo i praktično prenositi datoteke.



Značajka se zove Multi-screen Collaboration, a radi zahvaljujući tehnologiji Huawei Cloud. Ona vam omogućuje prijenos datoteka dok radite, tako da se više ne morate oslanjati na kablove ili aplikacije trećih strana. S tom opcijom prijenosno računalo može komunicirati i na različitim uređajima. Kad koristite prijenosno računalo i primate poziv na telefon, na njega možete odgovoriti izravno s prijenosnog računala. Dakle, nećete propustiti nijedan poziv čak i ako vaš telefon nije pored vas. Ako radite sve na jednom zaslonu, ne morate neprestano prebacivati pogled između uređaja.

Uz HUAWEI pametni mobitel i HUAWEI MateBook Pro X lako možete prenositi datoteke (Foto: Promo)

Ako pak nemate tu mogućnost, uvijek možete instalirati besplatni servis za pohranu podataka.

4. Samodisciplina

Nažalost, nije sve samo u tehnologiji. Velik dio zapravo ovisi o nama samima. Tijekom rada na daljinu dobro je imati tjedni, pa i dnevni raspored aktivnosti, i njega se treba držati koliko je god to moguće. Inače možete zaglibiti pa pred prijenosnim računalom sjediti cijeli dan i to ne iz razonode. Samodisciplina se steče s vremenom pa nemojte odmah odustati i zatvoriti se u sobu. Vježbajte koncentraciju, to će vam kasnije pomoći i u klasičnom uredu otvorenog koncepta. Sigurno ćete s vremenom toliko dobro upravljati vremenom da ćete se usred radnog dana moći otići prošetati, a opet i dalje stići obaviti sve što se od vas očekuje.

5. Privatnost

Kako biste u radu na daljinu održali profesionalnost, unaprijed razmišljajte o tome kako ćete postići privatnost ako se za tim pojavi potreba. Neće ni vama ni vašim kolegama ili klijentima biti ugodno ako se na videokonferenciji pojavite u opuštenom izdanju okruženi turistima. Gdje god da idete, istražite koje su vam opcije i gdje se možete odmaknuti kako biste si osigurali privatnost.

S druge strane, izbjegavanje kontakta i odbijanje videopoziva moglo bi vam stvoriti probleme. Svakako na umu imajte da je mobilni ured i dalje ured te da je ispunjavanje obveza primarna aktivnost.