LG Therma V beskompromisno je rješenje koje nudi održivu alternativu i donosi duoročnu uštedu

Ako ste u potrazi za pouzdanim saveznikom uz kojeg ćete više moći uživati u udobnosti svog doma, LG Therma V dizalica topline mogla bi biti idealno rješenje za vas. Osim što su pouzdane i trajne, ove dizalice topline ujedno smanjuju ugljični otisak kućanstva, kao i troškove grijanja, čime direktno doprinose očuvanju klime i omogućuju uštede na financijskom planu. Uz širok spektar modela dostupnih za različite veličine domova i poslovnih prostora, LG nudi cijeli niz prilagodljivih rješenja za grijanje koja najbolje odgovaraju individualnim potrebama

Maksimalna učinkovitost

LG-eva dizalica topline Therma V u potpunosti nadilazi sve uobičajene sustave koji su dosad bili korišteni za grijanje. Ova dizalica koristi čak 75 posto energije iz zraka, a samo 25 posto električne energije. Uspoređujući je s konvencionalnim plinskim sustavima, učinkovitost Therme V je čak četiri do pet puta veća, što podrazumijeva značajne uštede u troškovima grijanja jer LG Therma V za svaku utrošenu jedinicu električne energije pruža više puta veću količinu topline.

„Mnoge su prednosti koje dizalice topline donose pa tako prilikom njihove ugradnje nisu potrebni skupi plinski priključci ili dimnjaci čime se smanjuje trošak instalacije sustava grijanja, a uz to rade po inovativnom principu preuzimanja energije iz zraka koja je za korisnike besplatna“, pojašnjava Vedran Piljić, specijalist za proizvode i rješenja za klimatizaciju u LG-u Hrvatska.

Na taj se način troškovi grijanja za prosječnu kuću mogu znatno smanjiti – čak 20 posto u odnosu na klasične plinske bojlere.

Iskoristite sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost krajem prošle godine objavio je Uvjete i kriterije za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća, za što je izdvojio budžet od 120 milijuna eura.

PR (Foto: PR)

Za sufinanciranje mjera energetske obnove, prijaviti se mogu vlasnici i suvlasnici čije kuće imaju do 600 m2 i/ili do tri stambene jedinice te više od 50% površine namijenjene stanovanju. Pritom je uvjet za sufinanciranje da prijavitelji u toj kući imaju prebivalište, uredno vlasništvo te odgovarajući dokaz da je kuća u potpunosti legalna. Za kuće oštećene u potresu će biti moguće dobiti do 80% prihvatljivih troškova investicije, dok svi drugi vlasnici obiteljskih kuća (koje zadovoljavaju kriterije Javnog poziva) mogu računati na do 60% sufinanciranja. Ovisno o postotnom učešću i planiranim mjerama energetske obnove, maksimalni iznos poticaja iznosit će 62.120 eura po prijavi.

Od 13. ožujka 2024. godine pa sve do isteka sredstava, građani sa stranice Fonda mogu preuzeti prijavni obrazac i obrazac tehničkog proračuna, koji čine dio obvezne dokumentacije za prijavu. Osim na linku, sve informacije mogu se dobiti na 01/6459-747 i 01/6448-453 ili putem e-maila: energetska.obnova2024@fzoeu.hr.

User-friendly značajke ili ugoda po vašoj mjeri

LG-eve dizalice topline poznate su po svojim izvrsno dizajniranim sučeljima i upravljačima, a Therma V nije iznimka sa svojim 4,3-inčnim ekranom u boji koji je čini jednostavnom za instaliranje i korištenje. Osim toga, LG Therma V ima napredne mogućnosti za zapisivanje podataka o događajima poput povijesti rada i potencijalnih izvješća o greškama.

U današnjem dobu pametnih uređaja, korisnicima je posebno praktično imati mogućnost integracije uređaja putem mobilnih aplikacija kako bi stvorili pametno kućanstvo.

„Tako i dizalicom topline možete upravljati putem mobitela te željenu temperaturu podesiti dok ste još na poslu, u gostima ili u autu na putu kući jer se u LG-u trudimo svim našim proizvodima i tehnologijama olakšati svakodnevicu“, ističe Vedran Piljić iz LG-a.

PR (Foto: PR)

Dugoročno isplativa i energetski učinkovita investicija

Iako fizički izgled vanjske jedinice podsjeća na uobičajene klima uređaje, LG Therma V daleko je sofisticiraniji sustav koji koristi održive izvore energije umjesto fosilnih goriva, ovaj sustav predstavlja proizvod koji je maksimalno usmjeren prema budućnosti.

„Naši sustavi za grijanje i hlađenje opremljeni su najnovijom tehnologijom i industrijski najnaprednijim rješenjima. Dizalice topline marke LG jedne su od najtiših na tržištu, a dizalice zrak-voda poput primjerice LG-eve dizalice Therma V s rashladnim sredstvom R32 predstavljaju inovativan način grijanja koji potpuno zamjenjuje plinski bojler ili bojler na lož-ulje i sve je popularniji u Europi, ali i kod nas“, zaključuje Piljić.

Prihvatite energetski učinkovit sustav koju pokreće priroda uz LG Therma V, a da biste si što prije osigurali maksimalnu udobnost, iskoristite i promociju u LG-u koja traje do 31. prosinca 2024. godine te uz Thermu V nudi i 5 godina jamstva.