LG jača vodeću poziciju u bežičnim OLED televizorima s novim LG OLED evo M4

Tvrtka predstavlja novi model u veličini od 65 inča, uz već dostupne veličine od 77, 83 i 97 inča; M serija je osmišljena kako bi zadovoljila osobne preferencije i životne prostore što većeg broja kupaca. Pokretan naprednim LG α (Alpha) 11 AI procesorom, OLED M4 pruža vrhunsko iskustvo kućne zabave, dok njegova vlasnička tehnologija bežičnog prijenosa otvara nove mogućnosti u uređenju životnog prostora.

Bežični televizor idealno se uklapa u svaki interijer

PR (Foto: PR)

LG OLED evo M4 je prvi televizor koji može prikazivati bežično preneseni video i zvuk u 4K 144Hz. Zero Connect Box šalje signale na samosvjetleći OLED zaslon televizora bez ikakvih žičanih veza, jer nema kabela između dva uređaja koje bi trebalo odspajati i ponovno spajati. Zahvaljujući svojoj bežičnoj sposobnosti prijenosa, Zero Connect Box se može postaviti gotovo bilo gdje u prostoriji, omogućujući korisnicima fleksibilnost u uređenju životnog prostora kako god oni to žele.

Donoseći brojne nove mogućnosti u umjetnost “uređenja interijera', Zero Connect Box također omogućuje korisnicima da lako pomiču zaslon ili sam Zero Connect Box kada god je to potrebno. Dodatna prednost Zero Connect Box-a je jednostavno postizanje čistog, urednog životnog prostora. Korisnici više ne moraju smišljati kreativne načine kako sakriti ili podnositi uobičajeni nered kabela oko televizora.

Alpha AI procesor osigurava veličanstvenu kvalitetu slike

PR (Foto: PR)

Osim bežične povezanosti, LG OLED M4 se može pohvaliti spektakularnom kvalitetom slike zahvaljujući fascinantnom samosvjetlećem zaslonu i novom α (Alpha) 11 AI procesoru. Dizajniran isključivo za upotrebu u nagrađivanim LG OLED televizorima, ovaj procesor koristi tri desetljeća AI inovacija, pružajući personalizirana iskustva prilagođena korisničkim preferencijama i navikama. Brzine AI obrade kod M4, zajedno s njegovom Neural Processing Unit (NPU), čine ga ultimativnim televizorom za igranje. Podržavajući 4K sadržaj pri nevjerojatnih 144Hz, pruža neprekinutu igru i realistične vizuale. LG-ov moćan procesor, u kombinaciji s vrhunskim OLED zaslonom, podiže uživanje u igrama na novu razinu.

LG OLED M4 serija televizora s Zero Connect Box-om će se lansirati na glavnim tržištima širom svijeta od 1. srpnja.