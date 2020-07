Velika neizvjesnost zavladala je na financijskim tržištima. Zbog koronavirusa banke su pooštrile uvjete za dobivanje kredita, a pao je i interes građana za njima. Ipak, mnogi s nestrpljenjem očekuju jesen i najavljenu novu rundu povoljnih subvencioniranih stambenih kredita.

Luka iz Zagreba misli da će ekonomija malo propasti i zapasti u krizu. Melita o kreditu zato ni ne razmišlja.

"Ni novi auto, ni novi stan. Čekat ćemo bolja vremena", kaže Melita.

I upravo takva je većina odgovora na pitanje - biste li u doba korone podizali kredit? Građani maksimalno oprezni, i sve rjeđe se odlučuju na kredit. S druge strane - niti banke ih lako ne daju. Iz kreditne sposobnosti isključuju se dodatna primanja kao što su bonusi, prihodi od najma, kao i određeni dodaci na plaću poput naknade za prijevoz.

"Već je došlo lagano do pooštravanja uvjeta kreditiranja, to će se događati i ubuduće. Imamo pad potražnje za kreditima od strane građana, a naravno banke će morati pripaziti koga će kreditirati u idućem razdoblju jer bitno je procijeniti hoće li doći do smanjenja prihoda tog građana, hoće li izgubiti radno mjesto, dakle rizici vladaju sa svih strana", kaže Zdenko Adrović, direktor Hrvatske udruge banaka.

Najteže bi kredit mogli dobiti zaposleni u turizmu, ugostiteljstvu i prijevozu. Ipak, kamate na sve vrste kredita su nikada niže, što ih čini vrlo primamljivima.

"Mi mislimo da će ostati tako niske kamatne stope, nema razloga da se one povećavaju ali će banke morati biti obazrivije u tome kome će moći odobriti kredit“, objašnjava Adrović.

Teže dobivanje kredita na svojoj koži osjetili su i brojni poduzetnici.

"Banke su primarno okrenute kreditiranju države i praktički nisu uopće zainteresirane za odobravanje novih kredita građanima i gospodarstvu. Sad, od sedmog mjeseca kada više nema mjere za minimalnu plaću dolazi do velikih otpuštanja", govori Dražen Oreščanin iz udruge Glas poduzetnika.

A oni koji su zadržali posao, time i kreditnu sposobnost, nestrpljivo iščekuju jesen i novu rundu subvencioniranih stambenih kredita.

"Trenutačno vlada velika zainteresiranost za APN u devetom mjesecu i savjetujemo svima da iskoriste sve što se nudi na tržištu, a za sami APN očekujemo rekordan broj prijava. Tržište očekuje, budući da je zakon donesen i vrijedi do 31. prosinca, da će ili nova vlada ili postojeća, ili koja god da bude, nastaviti dalje s programom", kaže Hrvoje Travnikar, financijski savjetnik.

Novac je osiguran, ali uredbu o novoj rundi mora potpisati ministar tko god on u devetom mjesecu bio.

Kada će se znati hoće li banke još dodatno zaoštriti kreditne politike, ovisno naravno o situaciji s koronavirusom.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr