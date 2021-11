Novi soj koronavirusa nazvan je omikron. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) novom soju dala je ime u petak i odmah su počela nagađanja zašto baš to ime i zašto su preskočena dva slova grčkog alfabeta.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u petak je imenovala novi soj koronavirusa koji je zabrinuo znanstveni svijet zbog brojnih mutacija koje bi mogle otežati borbu protiv virusa koji svijet muči već dvije godine.

WHO je odlučio da se toj novoj varijanti virusa, otkrivenoj u Južnoj Africi, pripiše grčko slovo omikron. Odmah su počela nagađanja zašto baš to ime i zašto su preskočena dva slova grčkog alfabeta.

Na red su, naime, došla grčka slova "ν" (ni) i "ξ" (ksi, xi), no WHO ih je preskočio i odlučio se za omikron.

Inače, varijanta B.1.1.529, poznata kao omikron, ima najmanje 10 mutacija, za razliku od bete koja ima tri ili delte s dvije mutacije. Postoji bojazan da je zaraznija, a znanstvenici trenutno vode utrku s vremenom, pokušavajući utvrditi zaobilazi li južnoafrička varijanta postojeća cjepiva.

Zašto omikron, a ne NI ili KSI, odnosno zašto su u imenovanju soja preskočena dva slova grčkog alfabeta?

Nagađa se da je to kako bi se izbjegao gnjev Kine, ali i kako bi se kod slova NI izbjegla zabuna s riječju "novi", odnosno "new", budući da se u engleskoj transliteraciji "ν" piše "nu", piše firstpost.com.

Na Twitteru su se pojavila nagađanja da je naziv Xi (ksi) preskočen kako bi se izbjeglo povezivanje s Kinom.

Osim toga kineski predsjednik zove se Xi Jinping.

Na Twitteru se oglasio i senator Ted Cruz. "Ako se WHO toliko boji Komunističke partije Kine, kako im se može vjerovati da će ih prozvati sljedeći put kada pokušaju prikriti katastrofalnu globalnu pandemiju?, napisao je.

I epidemiolog Martin Kulldorf, profesor medicine na Harvard Medical Schoolu sugerirao je da je WHO preskočio slova kako bi izbjegao situaciju da novi soj mora nazvati Xi.

News of new Nu variant, but WHO is jumping the alphabet to call it Omicron, so they can avoid Xi. pic.twitter.com/UJ4xMwg52i

A WHO source confirmed the letters Nu and Xi of the Greek alphabet had been deliberately avoided. Nu had been skipped to avoid confusion with the word "new" and Xi had been skipped to "avoid stigmatising a region", they said.



All pandemics inherently political!