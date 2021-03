U Sloveniji je u protekla 24 sata potvrđeno 287 slučajeva zaraze koronavirusom, što je manje nego prethodni dan, ali je broj hospitaliziranih znatno povećan, a epidemiolozi u ponedjeljak tvrde da je novo 11-dnevno zatvaranje, koje počinje u četvrtak, bilo neizbježno kako bi se "presjekao" treći val epidemije.

Sa smanjenim opsegom testiranja i 1174 PCR testa otkriveno je 287 zaraza uz 16,2 posto pozitivnih nalaza, dok je u bolnicama trenutačno 526 COVID pacijenata, 27 više nego u nedjelju, a od toga na intenzivnim odjelima njih 111, objavila je u ponedjeljak vlada.

Sedmodnevni prosjek novih zaraza konstantno raste posljednja dva tjedna i već iznosi 949, a u porastu je i broj aktivnih slučajeva i sada je njih 12.424. Sa šest preminulih, koliko ih je bilo u nedjelju, broj smrtnih slučajeva od COVID-19 povećao se na 4024, a do sada je protiv COVID-19 cijepljeno 191.217 ljudi, objavilo je ministarstvo zdravstva.

Od danas je u Sloveniju iz država u "crvenoj" fazi epidemije moguće ući samo uz negativan PCR test, a u četvrtak odlukom vlade stupa na snagu 11-dnevno zatvaranje.

Kako je za Slovensku televiziju izjavila infektologinja Bojana Beović, takva je odluka donesena kako bi se smanjio broj novih zaraza u jakom trećem valu epidemije, a u međuvremenu pokušalo cijepiti što više ljudi.

Riječ je o zatvaranju u razdoblju dvije inkubacijske faze virusa i nadamo se da će to biti dovoljno da "presiječemo" ovaj val, kazala je Beović.

'Stroge mjere nužne da se izbjegne još gora situacija'

Mjere koje stupaju na snagu u četvrtak među ostalim zabranjuju kretanje izvan statističkih regija, zabranu odlaska u države na "crvenoj" listi, s izuzetkom onih koji su cijepljeni ili su preboljeli COVID-19, obrazovne aktivnosti bit će online, a ukida se rad najvećeg dijela uslužnih djelatnosti. Poduzećima i ustanovama preporučeno je da u tom razdoblju rad omoguće rad na daljinu ili da radnici koriste godišnje odmore, a zabranjena su i druženja, osim na uskrsnu nedjelju kad će se smjeti okupljati članovi dvaju domaćinstava do šest članova s djecom. Maske će biti obvezne i na otvorenim prostorima.

Po riječima čelnice vladina stručnog savjeta za COVID-19 epidemiologinje Mateje Logar, vlada je odluku o zatvaranju donijela kao neophodnu u ovoj situaciji, premda je to učinila nakon temeljita promišljanja i svjesna kako u javnosti neće biti dočekana s mnogo razumijevanja.

Sve veći pritisak na bolnice

Ustanovili smo da je to jedini način da smanjimo sve veći pritisak na bolnice i ograničimo rast broja novozaraženih. Da to nismo učinili, situacija bi za 10 do 14 dana bila mnogo gora i trebali bismo bitno strože restrikcije od ovih i s upitnijim rezultatom, rekla je.

Kako je pojasnila, ovakav rast epidemije i ulazak u treći val početkom ožujka epidemiolozi nisu očekivali i računalo se na popuštanje mjera. Situaciju je promijenila sve veća raširenost "britanske" varijante virusa zbog koje je broj hospitalizacije počeo rasti, a epidemiološka situacija u cjelini se pogoršavati, s time da je u bolnicama sve više mlađih pacijenata s težim tijekom bolesti.