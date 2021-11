Još stotine tisuća ljudi u Europi bi mogle umrijeti od koronavirusa do proljeća 2022. godine, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO).

Očekuje se da će jedinice intenzivne njege u 49 od 53 zemlje u europskoj regiji biti suočene s visokim ili ekstremnim opterećenjem odsad pa do 1. ožujka, upozorava WHO Europa. S obzirom na trenutne trendove, procjenjuje se da će ukupan broj smrti od koronavirusa narasti na više od 2.2 milijuna do sljedećeg proljeća. Tek sada je prijeđena brojka od 1.5 milijuna.

Ovo se može spriječiti trenutnom akcijom, rekla je organizacija sa sjedištem u Kopenhagenu. Samo bi nošenje maski moglo spriječiti 160.000 smrti do 1. ožujka 2022. godine, prema studiji.

"Kako bismo mogli živjeti s virusom i nastaviti sa svakodnevnim životom, moramo zauzeti pristup 'cjepivo plus'", poručio je regionalni direktor WHO-a Hans Kluge.

"To znači uzimanje standardne doze cjepiva, dodatne doze ako je ponuđena i uključivanje preventivnih mjera u našu normalnu rutinu. Kad se sve to skupa uzme, nošenje maske, pranje ruku, zračenje zatvorenih prostorija, održavanje fizičke distance, i kihanje u lakat su jednostavni, učinkoviti način zadobivanja kontrole nad virusom i omogućavanje funkcioniranja društva."

WHO Europa vidi tri čimbenika iza trenutnog porasta broja novih zaraza u mnogim mjestima. Najprije, vrlo zarazna delta varijanta dominira u regiji.

Drugo, zemlje su proteklih mjeseci signalizirale svome stanovništvu da covid-19 nije hitna prijetnja te su ublažile mjere poput obaveznog nošenja maski. Treće, mnogi ljudi i dalje su osjetljivi na virus jer puno ljudi i dalje nije cijepljeno.