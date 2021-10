Provođenje obaveze COVID potvrda u domeni je poslodavca, istaknuo je ministar zdravstva Vili Beroš na konferenciji za medije nakon redovite sjednice Vlade. Istaknuo je da on nije za otkaze, ali da bi određenih sankcija trebalo biti, naime, cilj nije penalizacija, već sigurnost pacijenata.

''Čitava Hrvatska je u crvenom osim Istre koja je u narančastom, ima najnižu incidenciju u Hrvatskoj. Postotak pozitivnih među testiranima je veći od 16 posto. Nažalost, imamo i osam preminulih u zadnja 24 sata, od čega ih je troje cijepljenih s dvije doze'', upozorio je ministar zdravstva Vili Beroš te dodao je najveći broj zaraženih u posljednja 24 sata u Zagrebu.

Zdravstveni sustav je cijelo vrijeme u potrpunosti spreman, naglasio je te razjasnio nedoumice oko potvrda: ''Vrijeme trajanja europske COVID digitalne potvrde za one koji imaju učinjen brzi antigenski test je 48 sati, za one koji imaju PCR test je 72 sata, za one koji su preboljeli 180 dana, a za cijepljene 365 dana''.

''KB Dubrava je u srijedu upogonila još 10 kreveta za intenzivno liječenje, ali zdravstveni sustav je spreman. Opterećenje kapaciteta u COVID-centrima je da je krevetni kapacitet popunjen više od 50 posto, a respiratorni u opsegu od 15.2 posto. Testirali smo 11.567 osoba, pozitivno ih je bilo 21, a odbilo ih se testirati 36. Nadam se da će ta odluka o testiranju biti privremena. Ravnatelji su dobili naputak educirati djelatnike o provođenju nove sigurnosne mjere'', istaknuo je ministar.

Pojavile su se informacije da KBC Zagreb priprema 11 opomena pred otkaz zbog nepoštivanja uvođenja digitalnih COVID potvrda u sustav zdravstva i socijale. Pitanje je hoće li i još neke bolnice krenuti tim putem. Ministar je podsjetio da je ''postupanje u domeni poslodavca, temelji se na Zakonu o radu''.



Međutim, kako je istaknuo, ''cilj mjera nije penalizacija, kažnjavanje, sankcioniranje, nego povećati razinu sigurnosti. Detekcijom 41 pozitivnog djelatnika vjerujem da smo uspjeli''.



''Ne mislim u okolnostima koje su sada da bi oni djelatnici koji odbijaju testiranje trebali dobiti otkaz. Rekao sam da je jedan od važnijih uloga kakvu tko ima ulogu u zdravstvenom sustavu jer nije svejedno ako se ne želi testirati netko od njih 10 koji rade istu stvar ili ako ih je samo dvoje ili troje. Osobno smatram da postoje druge mjere osim samog otkaza. Naravno da ako bude trpio radni proces i ako bude izvjesno da se ugrožavaju životi pacijenata, ravnatelji će imati i neke druge mogućnosti'', objasnio je Beroš.

Iako interes za cijepljenje stagnira, cijepni punktovi ostat će još neko vrijeme, potvrdio je ministar zdravstva: ''Pada interes za cijepljenje i cijepni punktovi nisu maksimalno iskorišteni, međutim, oni će još neko vrijeme ostati jer želimo biti ljudima na dispoziciji, želimo im omogućiti da se cijepe izvan radnog vremena, da im ne ograničimo dostupnost. Potpuno je jasno da većina kapaciteta nije iskorištena, ali ideja je da ostanu još neko vrijeme na dispoziciji građanima. To je trošak, ali želimo osigurati dostupnost svim hrvatskim građanima''.

Što se tiče početka masovnijeg cijepljenja trećom dozom Europska agencija za lijekove (EMA) je dala preporuku da se cijepe imunokompromitirani, a o tome kada će se cijepiti trećom dozom u Hrvatskoj odlučit će Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) će donijeti odluku, kazao je Beroš.



Osvrnuo se i na nepravomoćnu presudu zbog pokušaja iznude članova Nacionalnog stožera civilne zaštite kazavši da članovi Stožera dobivaju prijetnje svakodnevno i da je to tako u demokraciji i da je zadaća svakoga da pazi što govori.

''Postoji granica kada prijetnja prelazi nešto što je uobičajen demokratski diskurs. Primjer nedavne presude je još blag u odnosu na druge prijetnje koje dobijaju članovi Stožera. Jasno je da pandemija ostavlja trag na sve nas skupa. Ponekad i sam tražim objašnjenje i razloge za takvo postupanje, ali najčešće ih ne mogu naći, pogotovo kada prelaze s mene na moju obitelj doista je neugodno. Takvih je prijetnji gotovo svakodnevno, ove blaže više ne uzimam u obzir. Ovo nije floskula, mi smo doista fokusirani na zdravlje građana stoga mi ne preostaje previše da se bavim s time. To je doista neugodno, no neće nas omesti u obavljanju naše funkcije'', zaključio je ministar dodavši kao ne bi da nije pročitao u novinama o ovoj presudi zbog prijetnje ni znao da se dogodila.