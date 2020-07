Nezavisna zastupnica u Klubu Domovinskog pokreta Karolina Vidović Krišto poručila je u utorak da će u sabornici nositi zaštitnu masku ako se uvede obveza njihova nošenja jer je legalist, ali i dalje inzistira na tome da nije dobila nijedno obrazloženje zbog čega ih treba nositi.

“Ponovila sam nekoliko puta da ne vidim zašto bih nosila masku i do sada nisam dobila ni jedno obrazloženje zbog čega ih treba nositi. Stručnjaci tu nisu jednakog mišljenja, neki kažu da je potrebno, neki da nije", kazala je Karolina Vidović Krišto, koja jedina od svih zastupnika odbija nositi masku u sabornici unatoč preporuci Predsjedništva.

Dodala je kako je ono što je čula sa svih strana, pa čak i od HDZ-ovih istaknutih stručnjaka Beroša, Capaka i Markotić, da su oni svi u jednom trenutku rekli da maske ništa ne pomažu te da na deklaraciji piše da one ne štite od COVID-19.

Predsjednik Sabora rekao je da će zbog mene sazvati sjednicu Predsjedništva i da će zbog mene donijeti odluku kojom će biti obvezno nošenje maski. Ja mislim da bi bilo bolje da se odluka o obveznom nošenju maske donese na temelju stručnih i znanstvenih mišljenja, a ne kako bi se Karolinu Vidović Krišto natjeralo da je nosi zato što je svi nose, rekla je novinarima u Saboru.

Smatra da bi bilo dobro da se otvori rasprava i da se čuju i oni stručnjaci koji se ne slažu s jednom stranom, koja je u javnosti zastupljena od HDZ-ovaca Capak, Beroš, Markotić te da se čuju i daju argumente epidemiolozi koji imaju drugačije mišljenje.

Ustvrdila je da u Njemačkoj liječnici sve učestalije izdaju potvrde da je nošenje maske štetno jer se umanjuje unos kisika i udišemo zrak koji smo ispustili iz sebe.

“Ako se u Saboru uvede obveza nošenja maski, ja sam legalist i onda ću morati poštivati odluku Sabora kako bih mogla sudjelovati u raspravi, to je jasno. Ali ponavljam, bilo bi dobro da se takva odluka donese na temelju stručnih i znanstvenih argumenata. I neki ustavni stručnjaci počeli su već preispitivati takvu odluku i je li ona u skladu s Ustavom. I zato pozivam da se čuje glas stručnjaka”, rekla je Vidović Krišto.

Odbacila je tumačenja da namjerno izaziva bunt i prkosi, ali, dodaje, ne voli kada se vrijeđa zdrav razum.

“Mi zastupnici imamo preveliku odgovornost i trebali bismo misliti svojom glavom i uvijek poticati demokratičnost, konstruktivnu raspravu, a uostalom i glas naroda. Mnogi ljudi preispituju tu odluku, zbunjeni su, jedan dan morate nositi masku, a prije toga kažu da ne štite”, napomenula je.

Naglasila je da ju je zapanjila argumentacija predsjedavajućih, Jandrokovića i Reinera, kojima je glavni argument bio "stavite masku, svi je nose", pa čak i zastupnica Benčić je tako reagirala.

“Podsjetit ću da su sve tri ekstremne ideologije, i socijalizam, fašizam i komunizam, uspjele u europskoj povijesti zavladati upravo na taj način, svi to rade, a ako ne radiš i ti onda si izdajnik”, istaknula je.

Upitana znači li to i da su svi oko nje koji nose maske u Saboru ekstremi, kazala je da nisu.

“Poštujem svakog čovjeka i svaku odluku. No vidim kod ljudi jako puno straha, sije se strah i, naravno, ako vi svaki dan čovjeku ponavljate da će se nešto strašno dogoditi ako nešto ne učini, da će on onda to i napraviti. A kao saborska zastupnica osjećam odgovornost da preispitujem sve i da radim u korist hrvatskog naroda”, poručila je.

Objasnila je da u sabornici stavlja maramu preko usta jer je “u jednom trenutku ministar Beroš rekao da je marama adekvatna zamjena za masku” te da je više ne opominju jer je, kaže, nema svrhe opominjati. Dodala je i da svojim ponašanjem ne poziva na građanski neposluh, nego na otvaranje javnog prostora stručnjacima koji nisu na istoj liniji s mišljenjem koje propagandno vlada u mainstreamu.