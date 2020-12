"Misli na druge. Cijepi se!" S tim sloganom Vlada kreće u veliku kampanju za promicanje cijepljenja.

Cjepivo stiže u subotu, a već u nedjelju bit će u domovima za starije i COVID bolnicama. Kojim će se redosljedom cijepiti građani, koliko doza stiže u Hrvatsku i hoće li biti dosta cjepiva za sve koji se žele cijepiti.

Dan nakon Božića 9750 doza Pfizerovog cjepiva stiže u Hrvatsku. Iduća tri dana provodit će se europski Dani cijepljenja diljem Europe. Prve doze koje stižu jednake su za sve zemlje članice EU, bez obzira na broj stanovnika ili količine kupljenog cjepiva. Pa smo tu malo i profitirali.

Najprije će se prvom tranšom cijepiti najstariji i najrizičniji štićenici domova za starije i nemoćne, njihovi zaposlenici i zdravstveni djelatnici na COVID odjelima.

Druga tranša odmah nakon prve

Druga tranša u Hrvatsku stiže 28. prosinca i to oko 7800 doza. Dakle do kraja godine ukupno ćemo imati 17.550 doza. U siječnju ćemo Pfizerove doze dobivati na tjednoj bazi, i to otprilike količinu kao što ćemo dobiti do kraja godine, oko 17.000. Do kraja ožujka trebalo bi stići 270.000 Pfizerovog cijepiva.

Prva tranša stiže kamionom iz Belgije, a poslije, kad doze budu veće, nije isključena dostava zrakoplovima. Cjepivo stiže u kutijama, takozvanim pizza boxevima u kojima je suhi led.

Svaka kutija ima 975 doza. Cjepivo se tako može čuvati do 30 dana, ali se svakih pet mora dodavati suhi led. Ne smije se često otvarati - najviše dva puta. Cjepivo, kada se otvori, može se čuvati i u hladnjaku, na temperaturi od 2 do 8 stupnjeva, ali najviše do pet dana.

Za uspješno procjepljivanje potrebno do 70 posto cijepljenih

Da bi procjepljivanje bilo uspješno, potrebno je cijepiti do 70 posto ukupnog stanovništva. Vlada zato kreće s kampanjom "Misli na druge. Cijepi se!".

Ukupno se do kraja iduće godine planira nabaviti 5,9 milijuna doza cjepiva raznih proizvođača. Većina cjepiva treba se docijepiti, pa je ukupno osigurano doza za 3,4 milijuna građana. Kad se oduzmu mlađi od 16 koji se neće cijepiti, to bi trebalo biti dovoljno za postizanje cilja.

Privremeni poredak onih koji će se cijepiti izgleda ovako: prvi će cjepivo primiti korisnici domova za starije - njih je oko 31,5 tisuća i radnici u tim domovima - njih 15.820 te zdravstveni radnici kojih je oko 90.000.

Potom osobe starije od 80 i više, njih je gotovo 219.000. Pa između 75 i 79 godina, 70 i 74 i tako dalje. Potom stiže red za osobe od visokih rizika mlađe od 65 godina, a onda svi ostali. Za kraj recimo kako je cjepivo besplatno i dobrovoljno, a svako cijepljenje evidentirat će se u sustavu E-Cijepih.