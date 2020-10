Predsjednica britanskoga povjerenstva zaduženog za cjepivo protiv koronavirusa Kate Bingham rekla je da cijepljenje cijele populacije u Velikoj Britaniji neće biti moguće te da će se cijepiti prvenstveno stariji i zaposlenici koji su izloženi najvećem riziku.

"Neće se cijepiti mlađi od 18 godina. To je cjepivo namijenjeno samo odraslima, osobama starijima od pedeset godina, zdravstvenim radnicima i djelatnicima u domovima za starije i nemoćne", rekla je Bingham u razgovoru za Financial Times, nakon izjave premijera Borisa Johnsona. On je pak rekao kako očekuje da će sljedećih nekoliko mjeseci pandemije biti teško, ali da će se sve radikalno promijeniti od proljeća.

"Ljudi govore o tome da će se u određenom trenutku cijepiti cijela populacija, ali to je pogrešno", rekla je Bingham. Dodale je da bi cijepljenje zdravih osoba, koje su izložene mnogo manjem riziku od teških posljedica bolesti COVID-19, moglo nanijeti određenu štetu.

Velika Britanija prešla je u nedjelju prag od 500.000 slučajeva zaraze koronavirusom, od kojih je umrlo 42.300, što je najviše u Europi.

The Times je prošloga tjedna, citirajući znanstvenike, izvijestio da bi cjepivo protiv COVID-19 u Britaniji moglo biti dovršeno za samo tri mjeseca, a zdravstveni djelatnici procjenjuju da bi sve odrasle osobe mogle primiti dozu cjepiva u roku od šest mjeseci.

Bingham je rekla da je plan vlade cijepiti oko 30 milijuna ljudi, od ukupno 67 milijuna stanovnika Ujedinjenog Kraljevstva, pronađe li se uspješno cjepivo.