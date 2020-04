Nekim stvarima poput jaja, stiropora ili sestrine gumene lutke nije mjesto u mikrovalnoj pećnici, a tom su popisu vatrogasci, zahvaljujući pandemiji koronavirusa, dodali i maske za lice.

Vatrogasne službe suočile su se s požarima nakon tvrdnji na društvenim mrežama da se maske mogu dezinficirati u mikrovalnoj pećnici.

Sa sve snažnijim preporukama zdravstvenih službi i vlasti širom svijeta za nošenje maski ljudi tragaju za što jednostavnijim načinom njihova čišćenja poput mikrovalne pećnice.

There are reports of masks being sanitized in microwaves, this is a major fire hazard, please DO NOT place masks in the microwave for any period of time. Instead, follow CDC mask cleaning guidance https://t.co/8jKq2rxKS9. Thanks and stay safe. pic.twitter.com/2ps1B98q3y