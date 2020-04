Policija je popisala djelatnike i klijente koji su bili u poslovnici u tom trenutku te će oni u samoizolaciju. U poštu je poslan i tim za dezinfekciju.

Jutros oko 9:15 je žena ušla u poštu u Zapruđu, obavila što je trebala pa rekla službenicima da ima koronavirus i da nazovu nadležne službe. Zatim je otišla kući.

Djelatnici Pošte nazvali su nadležne službe, epidemiologa i zapovjednika civilne zaštite Novi Zagreb Valentina Rajkovića, koji je sve potvrdio za DNEVNIK.hr.

Policijska patrola koja je bila u blizini brzo je došla, postupala je po naputcima Nacionalnog stožera, razdvojila ljude koji su bili u pošti i izvan nje te popisala sve koji su bili unutra. Oni će, kao i djelatnici koji su bili u smjeni, ići u samoizolaciju.

U poslovnicu je poslan i tim za dezinfekciju.

Žena koja je prekršila mjere samoizolacije i ugrozila ljude živi u blizini poslovnice pa je policija ubrzo i nju našla.

Kazneni zakon propisuje do dvije godine za onoga tko ne postupi po propisima i naredbama. Ako se ne pridržava mjera i pritom zarazi drugu osobu opasnom zaraznom bolešću, propisana je kazna do tri godine zatvora. Ako to počini iz nehaja, propisana je zatvorska kazna do jedne godine.