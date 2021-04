Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen cijepila se Pfizerovim cjepivom protiv koronavirusa.

Ursula von der Leyen na svojem je Twitter profilu objavila fotografiju cijepljenja protiv koronavirusa.

"Nakon što smo u Europskoj uniji cijepili 100 milijuna ljudi , drago mi je da sam danas primila svoju prvu dozu cjepiva protiv COVIDA-19", napisala je predsjednica Europske komisije.

Dodala je da će se proces cijepljenje ubrzavati zbog ubrzane dostave cjepiva u EU: "Što brže cijepiomo, to ćemo brže staviti pandemiju pod kontrolu."

Njezina glasnogovornica rekla je da je von der Leyen primila Pfizerovo cjepivo zato što ga ima dovoljno.

After we passed 100 million vaccinations in the EU, I’m very glad I got my first shot of #COVID19 vaccine today.



Vaccinations will further gather pace, as deliveries are accelerating in the EU.



The swifter we vaccinate, the sooner we can control the pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/ZmbjlmFOn4