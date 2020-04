U 54 afričke države trenutno je 20.000 zaraženih, no projekcija WHO-a je da će kroz pola godine taj broj porasti na 10 milijuna.

Pandemija koronavirusa usmrtiti će najmanje 300 tisuća Afrikanaca i gurnuti njih 29 milijuna u ekstremno siromaštvo, objavila je u petak UN-ova Ekonomska komisija za Afriku (UNECA), pozvavši na 100 milijardi dolara vrijednu sigurnosnu mrežu.

Afričkih 54 država zasad je izvijestilo o 20 tisuća potvrđenih slučajeva zaraze, što je malo u odnosu na ostatak svijeta u kojem je zaraženo 2 milijuna ljudi.

No Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u četvrtak je upozorila kako bi u Africi kroz tri do šest mjeseci moglo biti 10 milijuna slučajeva.

"Za zaštitu i izgradnju našeg zajedničkog blagostanja potrebno je 100 milijardi dolara kako bi se odmah kao odgovor stvorila zdravstvena i socijalna sigurnosna mreža“, stoji u izvještaju UNECA-e.

Ta agencija Ujedinjenih naroda podržava i poziv afričkih ministara financija za dodatnih 100 milijardi dolara poticaja koji bi uključivali i prekid inozemnih dugovanja.

UNECA previđa četiri scenarija koji se temelje na razini preventivnih mjera afričkih vlada.

Bez tih intervencija istraživanje je predvidjelo da bi se ove godine zarazilo više od 1,2 milijarde Afrikanaca, a 3,3 milijuna bi preminulo. Sveukupna populacija crnog kontinenta je oko 1,3 milijardi.

Većina Afrike ipak je već uvela mjere socijalnog distanciranja, od policijskih satova i kontrole putovanja do potpunih karantena.

No i u najboljem scenariju, gdje sve vlade uvode mjere, Africi prijeti 122,8 milijuna zaraženih, 2,3 milijuna hospitalizacija i 300 tisuća preminulih.

Borbu protiv virusa otežava činjenica da 36 posto Afrikanaca nema uvjete za održavanje higijene, a kontinent ima samo 1,8 bolničkih kreveta na tisuću stanovnika. U Francuskoj je primjerice taj omjer 5,98 na tisuću.

Pozitivna činjenica je što je u Africi gotovo 60 posto populacije mlađe od 25 godina, što ju čini otpornijom na virus. S druge strane, 56 posto urbanog stanovništva živi u prenapučenim slamovima, a mnogi ljudi su ranjivi zbog HIV-a, tuberkuloze i pothranjenosti.

Afrika uvozi 94 posto lijekova, upozorava UNECA, a gotovo 71 država zabranilo je ili ograničilo izvoz zaliha koje smatraju ključnima za borbu protiv virusa.

"U najboljem slučaju će za potrebe testiranja, zaštitne opreme i liječenje hospitaliziranih biti potrebno 44 milijardi dolara“, stoji u izvještaju agencije.

Afrika nema ta sredstva, a pandemija bi mogla smanjiti njezinu ekonomiju za 2,6 posto, dodaje se.

"Procjenjujemo da će između 5 i 29 milijuna ljudi biti gurnuto ispod razine ekstremnog siromaštva“.

Samo Nigerija, najmnogoljudnija afrička država, izgubit će između 14 i 19,2 milijardi dolara zarade zbog pada izvoza nafte.

Karantene u Europi i SAD-u ugrožavaju i 15 milijardi dolara vrijedan godišnji izvoz tekstila i odjeće, a pati i turizam koji Africi godišnje donosi 8,5 posto BDP-a. (Hina)