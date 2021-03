Korizmenu procesiju od zagrebačke Prvostolnice do Rokova perivoja, spominjući se potresa u Zagrebu i okolici te pošasti pandemije, predvodio je u subotu pomoćni biskup zagrebački mons. Ivan Šaško.

Hod je završio svetom misom u kapeli sv. Roka, koju je predvodio zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić.

Kardinal je napomenuo kako se sveta misa slavi u kapeli sv. Roka godinu dana od potresa koji je pogodio Zagreb i nekoliko mjeseci poslije novoga potresa koji je pogodio Banovinu, Sisačku biskupiju, ali i sve u Zagrebu.

Sve se to događalo, naglasio je, i još uvijek se događa u pandemiji, bolesti čije posljedice osjećamo, osobito oni koji su izgubili svoje drage, oni koji su sada u bolesnom stanju ili neki iz njihovih obitelji.

Poručio je i da sve to dovodi do glasnoga pitanja: Što to Bože od nas očekuješ ili što to znači za nas, za naš život, za život naših zajednica, za život naših obitelji, za naš pojedinačni život?

"Najveći izazov našega života jest u tome da upoznamo Boga i životnu Božju ljubav te duboko shvatimo, razumijemo i prihvatimo kako nas Bog, koji je neizmjerna dobrota, neizmjerno ljubi", rekao je Bozanić.

Poručio je kako je to najveća ljudska sigurnost i snaga te napomenuo kako je upravo zato na svijet došao Krist Gospodin.

"Kad su stranci nakon potresa u Zagrebu dolazili vidjeti posljedice potresa, čudili su se kako usred toliko ruševina nije bilo puno ljudskih žrtava. Mi se danas sjećamo Anemarije Carević, učenice Nadbiskupske klasične gimnazije koja je žrtva potresa", podsjetio je.

Kardinal Josip Bozanić (Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL)

Pozvao je na molitvu za sve koji trpe posljedice potresa i pandemije.

"Molimo Boga da nas oslobodi od pošasti koja je zahvatila, ne samo Hrvatsku nego i cijeli svijet, što je izazov za nas i čovječanstvo", kazao je Bozanić.

"Molimo Gospodina da nas oslobodi od pošasti, molimo za zdravlje duše i tijela, molimo da na Bog dade snage kako bismo mogli vidjeti što je to pred nama i kako ga u ovim vremenima što bolje slijediti", poručio je zagrebački nadbiskup.

Ocijenio je kako su obitelji, djeca i mladi, roditelji i stari možda najveće žrtve svega onoga što proživljavamo pa je vjernike pozvao na molitvu za obitelji, pogotovo jer smo od jučer, podsjetio je, ušli u Godinu obitelji.

U procesiji od Prvostolnice do Kamenitih vrata, crkve sv. Marka pa Ilicom i Britanskim trgom do kapelice sv. Roka na Rokovu perivoju nošene su relikvije, među kojima i zemni ostatci sv. Roka, sv. Sebastijana i sv. Karla Boromejskog, koje katolički vjernici posebno zazivlju u zaraznim bolestima, kao i relikvije zaštitnika od potresa - sv. Emigdija.

Nahodu se molilo ispred Katedrale, na Kamenitim vratima i ispred crkve sv. Marka na Gornjemu gradu.

Vjernike su pozvali da mole Srednji čas ili molitvu "Anđeo Gospodnji", a zatim molitvu: Svemogući vječni Bože, Stvoritelju svijeta, milosrdni naš Oče,Izvore života i svetosti, u tvojoj su ruci temelji zemlje i srca ljudi. U neizrecivoj si nam ljubavi darovao Spasitelja, Gospodina Isusa Krista. Po njegovu utjelovljenju, muci i uskrsnuću primi naše vapaje i usliši prošnje: čuvaj nas od strahota potresa, oslobodi nas zaraznih bolesti i spasi iz svih pogibli duše i tijela, da bismo služili u radosnoj zahvalnosti Tebi, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.