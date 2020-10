Kako javljaju slovenski mediji, prema neslužbenim podacima, jučer je u Sloveniji bio rekordan broj novozaraženih - čak 1323.

Jučer u 21 sat prvi put u povijesti neovisne Slovenije na snagu je stupio policijski sat ili ograničenje kretanja između 21 i 6 sati ujutro. Osim toga okupljanje ljudi ograničeno je na najviše šest osoba te je zabranjeno kretanje između regija.

Protiv nametnutih mjera u Mariboru je prosvjedovalo stotinjak ljudi koji su se okupili na Glavnom trgu. Uzvikivali su da policijski sat nije ustavan, a nekoliko prosvjednika bilo je bez maske pa su dobili i kazne. Novi skup najavljen je danas iza 21 sat, javlja 24ur.

Slovenski premijer Janez Janša na Twitteru je upozorio sve koji se "sprdaju s ozbiljnom situacijom da ugrožavaju zdravlje i život" te dodao kako je današnji broj infekcija rekordan.

Vse, ki se norčujejo iz zelo resne situacije #Covid_19, nasprotujejo nujnim ukrepom za zmanjšanje stikov in posledično okužb ter #MSM, ki to razpihujejo, ponovno pozivamo k treznosti in odgovornosti Ogrožate zdravje in življenja. Današnje št. okužb je rekordno. Ukrepi so nujni.