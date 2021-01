Nakon što su tri mjeseca proveli kod kuće, u učionice je u utorak u Sloveniji vraćeno oko 53 tisuće učenika prvih razreda osnovnih škola, a u jaslice i vrtiće skoro 75 tisuća predškolske djece.

Redovni obrazovno-odgojni proces za djecu koja su, nakon "zatvaranja" tih ustanova 26. listopada prošle godine, s učiteljima komunicirali "on-line" započet je nakon što se je prošlog tjedna prosječni broj dnevnih zaraza spustio na manje od 1350, a broj hospitaliziranih covid bolesnika na manje od 1200, što je bio vladin uvjet za otvaranje.

Za sada to vrijedi za devet od 12 pokrajina, odnosno za one s boljom epidemiološkom slikom. Nastava prva tri razreda osnovne škole odvija se po modelu C, što znači u homogenim skupinama (balonima), pri čemu se skupine neće međusobno miješati, kako bi se smanjio rizik unošenja zaraze. Škole trebaju sastaviti detaljne protokole za provedbu obveznog i proširenog programa.

Neće biti izleta, tečajeva plivanja, škola na otvorenome i aktivnosti od interesa. Osim u prvom razredu, izborni predmeti provodit će se na daljinu. Aktivnosti za učenike mogu se održati samo u prostorijama škole, prema naputku vlade koji moraju primijeniti ravnatelji škola.

Nošenje maski u učionicama obvezno je za nastavno osoblje, ali ne za učenike, koji će se na taj način štititi samo na hodnicima.

Prije otvaranja škola, u ponedjeljak je na koronavirus testirana velika većina zaposlenika i nastavnog osoblja, a taj će se proces nastaviti i danas. Među njima je, kako je potvrđeno, bilo oko 1,3 posto zaraženih koronavirusom i oni se u nastavni proces neće uključivati nego ostati kod kuće u izolaciji.

Testiranje zaposlenika u osnovnim školama i vrtićima ponavljat će se svakog ponedjeljka, a vlada će svaki tjedan donositi nove odluke o režimu nastave, ovisno od općenitog epidemiološkog stanja na razini države i pojedinih regija, te eventualnim slučajevima zaraze u školama.

U Sloveniji su u zadnja 24 sata potvrđena 1652 slučaja zaraze koronavirusom, a umrlo je još 27 covid pacijenata. Obavljeno je preko 35.000 testova, zbog toga što je obavljeno i masovno testiranje zaposlenih u školama. Postotak pozitivnih PCR testova opet je u porastu i iznosi 24,4 posto.

Premijer Janša upozorio je da se je zadnjih nekoliko dana trend smanjivanja zaraza zaustavio, te da je to možda vezano uz pojavu britanskog soja virusa. Zbog toga će, kako je najavio, stanje trebati detaljno pratiti, pri čemu nije isključio ni ponovno zaoštravanje mjera.