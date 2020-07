U Bosni i Hercegovini broj novozaraženih obara rekorde. U Sloveniji je broj gotovo dostruko veći nego jučer kada je zabilježeno novih 16 slučajeva zaraze koronavirusom.

Samo u posljednja 24 sata zabilježeno je čak 218 novooboljelih osoba, od čega 115 u Federaciji BiH te 103 u Republici Srpskoj.

Najveći je to broj novooboljelih od koronavirusa od početka pandemije.

Kako piše Avaz.ba, u RS je zaraženo 58 muškaraca i 45 žena, među kojima je 19 mlađe dobi, 76 srednje te osmero starije životne dobi.

I u Sloveniji skok u broju oboljelih

U Sloveniji je u zadnja 24 sata na koronavirus testirano 1.456 ljudi i potvrđeno 30 novih zaraza, skoro dvostruko više nego prethodni dan, kad ih je bilo 16.

U Sloveniji hospitalizirano šest osoba, nijedna od njih ne treba intenzivno liječenje, a novi smrtnih žrtava zbog Covida-19 nije bilo pa broj umrlih ostaje 111.

Novopotvrđenih 30 slučajeva najveći je dnevni broj zaraza u zadnja dva i pol mjeseca.

Za razliku situacije s početka epidemije koja je proglašena sredinom ožujka, sada među novozaraženima prevladavaju mlađi ljudi i više je muškaraca nego žena.

Prema podacima ministarstva zdravstva među 30 novozaraženih čak ih je 18 u dobi do 44 godina, među njima i 4-godišnje dijete, 5 u dobnoj skupini od 45 do 54 godine starosti, troje u skupini od 55 do 64 godine, dvojica starih od 65 do 74 godine, te jedan stariji od 75 godina.

Jedan od klastera koronavirusa je u Mariboru, gdje se broj zaraženih zdravstvenih djelatnika u tamošnjoj bolnici, na urgentnom odjelu, povećao s 8 na 11.