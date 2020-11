U Hrvatskoj jučer 1945 novozaraženih koronavirusom i još 31 preminula osoba. Bolnice se i dalje pune. U njima leže i mlađi pacijenti s komplikacijama i težim kliničkim slikama. Donosimo vam i analizu oboljelih i umrlih po dobnim skupinama.

Sve je više mladih s težim simptomima COVID-a 19. "Evo danas sam baš gledao čovjeka od 35 godina. Kao da je traktor prešao preko njega. Dakle prilično se loše osjeća", kaže prof. Bruno Baršić, infektolog, KB Dubrava.

Deset posto hospitaliziranih u Dubravi mlađi su od 40 godina.

"Uočavamo kod mlađih ljudi isto učestalost komplikacije COVID-a zbog upale pluća je plućna embolija. Dolazi do tromboze do zgrušavanja krvi u krvnim žilama jer je to tako jako oštećenje, one unutarnje stijenke krvnih žila", dodaje Baršić.

A kako izgleda dobna struktura umrlih i zaraženih u Hrvatskoj?

Najviše zaraženih su osobe od 40 do 49 godina. Ima ih 15.892. Najmanje je starijih od 100 godina. Takvih je devet slučajeva. Najviše umrlih je u dobnoj skupini od 80 do 89 godina, 375. Od ukupno 1113 umrlih od početka epidemije 20 je mlađih od 50 godina.

Više je žena zaraženo COVID-om 19, ali je umrlo više muškaraca.

"Gotovo 60 posto s težom kliničkom slikom se nalazi u dobnim skupinama starijim od 70 godina. Jasno je da kad se povećava apsolutni broj da će rasti i broj onih s težom kliničkom slikom, no epidemiološki je bitno da se nije povećavao udio", kaže Lovro Bucić, dr. med. iz HZJZ-a.

Zato se povećava broj zaraženih po županijama. Rekord bilježi Osječko-baranjska. KBC se puni. Dio pacijenata prebacuje se u Našice.

"Kad se to ispuni, ostaje nam zadnja linija obrane. To je dvorana Gradski vrt. Mi polako pripremamo dvoranu, nabavljamo opremu", kaže Željko Zubčić, ravnatelj KBC-a Osijek.

Nove mjere donesene su za Brodsko-posavsku, Primorsko-goransku županiju i Grubišno Polje. U Brodsko-posavskoj ograničava se rad ugostiteljskih objekata do 22 sata. A broj osoba na javnim okupljanjima smanjuje se na 30. Baš kao i u Primorsko-goranskoj županiji.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr