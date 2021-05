I Hrvatska će cijepiti djecu od 12 do 15 godina, no neće to odmah biti ponuđeno svima, naglasio je Krunoslav Capak, dok je Vili Beroš otkrio kada će i hrvatski građani moći do svojih COVID potvrda koje će im olakšati putovanja.

Nije ludo bilo baš svima u pulskom hotelu, iako su u cijepljenju pomogli Krunoslav Capak i Vili Beroš. Jer manji je strah od igle nego strah od loše turističke sezone. O kojoj ovise brojne plaće, poslovi, hrvatsko gospodarstvo. Istra prednjači po broju cijepljenih turističkih djelatnika.

"Sa slijedećim tjednom završava cijepljenje svih turističkih djelatnika, što je izuzetno značajno za pripremu već sada i realizaciju glavne turističke sezone", rekao je Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma.

Nakon što je Dnevnik Nove TV u petak objavio detalje o korištenju COVID potvrda za turiste, Martina Bolšec Oblak pitala je ministra Vilija Beroša kada će ih i hrvatski građani pronaći u svojim pretincima u sustavu e-Građani.

"Sve je provjereno na certifikacijskoj razini, puna aktivnost bit će moguća nakon 1. lipnja", komentirao je Beroš.

A hoće li vrata noćnih klubova ili koncerata biti otvorena samo za one s COVID potvrdama - dakle cijepljenima, preboljelima ili negativnima na testu?

"Sasvim sigurno jedan od smjerova našeg rada će biti organizacija takvih događaja na kojima se ljudi druže na način da imaju jednu od te tri vrste potvrde", izjavio je Capak.

Na ruku bi mogla ići i vijesti da je HZZO snizio cijenu testiranja. PCR-a na 383 kune, a brzog testa na 121. No sada ovisi o mjestu gdje se testirate - hoće li i oni sniziti cijenu koju naplaćuju građanima bez uputnice.

