Čelnica australskog Novog Južnog Walesa (NSW) u srijedu je naložila produljenje lockdowna u Sydneyju na još tjedan dana te upozorila da će broj novih zaraza rasti dok se najveći grad u zemlji bori s vrlo zaraznom delta-varijantom koronavirusa.

Sydney, dom petine od ukupno 25 milijuna stanovnika Australije, zatvoren je 26. lipnja nakon što je izbijanje delta-varijante natjeralo dužnosnike da postrože ograničenja u zemlji u kojoj se sporo cijepi. Stroga naredba da se ostane kod kuće trebala se ukinuti u petak, ali ostat će na snazi do 16. srpnja.

"Ova delta-varijanta mijenja igru, ekstremno je prenosiva i zaraznija od bilo kojeg oblika virusa koji smo vidjeli", rekla je premijerka savezne države Gladys Berejiklian novinarima u Sydneyju.

Sydney se bori s najvećim izbijanjem koronavirusa u ovoj godini, a zaraze su dosegle brojku od 350 od detektiranja prvog slučaja prije tri tjedna. Zaraza je potvrđena vozaču limuzine koji je prevozio prekomorsku zračnu posadu.

U srijedu je potvrđeno 27 novih lokalnih zaraza COVID-om u NSW-u, a u utorak ih je bilo 18. Od novih slučajeva 20 ih je bilo u izolaciji, dok je sedmero boravilo u zajednici dok su bili zarazni.

Zatvaranja, brzo pronalaženje kontakata i pridržavanje pravila fizičkog razmaka u zajednici pomogli su Australiji da suzbije žarišta i zadrži brojke oboljelih na niskoj razini s nešto više od 30.800 slučajeva zaraze i 910 mrtvih. Aktualno zatvaranje Sydneyja drugo je zatvaranje toga grada od početka pandemije.

Nakon najave o produljenju zatvaranja pale su australske dionice povezane s putovanjima poput Qantas Airwaysa Ltd. Lanci prehrambenih proizvoda Woolworths Group Ltd i Coles Group Ltd, za koje investitori očekuju da će im se povećati prodaja u zatvaranju, trgovali su oko jedan posto više, nadmašujući time malo veće ukupno tržište.

''Molimo vas, ostanite kod kuće''

Berejiklian i zdravstveni dužnosnici upozorili su stanovnike Sydneyja da očekuju porast zaraza u iduća 24 sata i pozvali stanovnike s tri područja na zapadu grada - Fairfield, Canterbury-Bankstown i Liverpool, da izbjegnu izlazak iz svojih domova i posjete.

"Molimo vas, ostanite kod kuće. (...) Ne posjećujte svoje voljene, koristite digitalna sredstva", rekla je glavna zdravstvena službenica NSW-a Kerry Chant.

Učenicima završavaju zimski praznici, a od idućeg tjedna škole u Sydneyju prelaze na nastavu na daljinu kako bi se suzbilo stvaranje gužve dok roditelji dovoze djecu u školu i dolaze po njih.

Za razliku od drugih država, NSW se opirao zatvaranju cijelog grada u ranim fazama izbijanja, ali ih je delta-varijanta koronavirusa natjerala da ponovno promisle. Strategije NSW-a kritizirale su druge države, iako je imao potporu savezne vlade.

Zdravstvene su vlasti na meti kritika jer su omaškom cijepile nekoliko srednjoškolaca koji su na kraju reda za cijepljenje, a ministar zdravstva NSW-a Brad Hazzard kritizirao je medije zbog isticanja te pogreške.

"Znate što? Škola je to dobro namijenila. Dogodila se pogreška i što sad? To se dogodilo na milijun cijepljenja. Krenite dalje!" rekao je Hazzard.