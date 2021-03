Prof. Igor Štagljar, čiji je tim na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Torontu u stručnom časopisu predstavio svoj novi serološki test za brzo otkrivanje antitijela kod osoba koje su zaražene koronavirusom, za Dnevnik Nove TV komentirao je i serološke studije provedene u Hrvatskoj.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo procijenio je da je 25 posto Hrvata bilo u doticaju s COVID-19.

"To je istraživanje pokazalo da je četvrtina ljudi u Hrvatskoj, oko milijun njih, bila zatražena novim koronavirusom, za razliku od studije prof. Lauca i prof. Primorca, koju ja zapravo ne bih mogao nazvati studijom nego zapažanjem, koje je pokazalo da je 40 posto hrvatske populacije već bilo u doticaju s virusom. To je po meni suluda informacija. Meni se čini da obje do sada prezentirane serološke studije u Hrvatskoj predstavljaju čisti osobni i politički interes, a nikako pravu znanost.

To jednostavno nije u redu jer se ovdje radi o zdravstvenoj budućnosti Hrvatske u sljedećih 6 do 9 mjeseci, a pogotovo sada kada smo dva mjeseca udaljeni od početka turističke sezone", naglašava prof. Štagljar.

Kaže kako je slična studija početkom veljače provedena u Kanadi i pokazala je puno manje postotke onih koji su bili u doticaju s virusom.

"Pokazalo se da je manje od tri posto Kanađana bilo u doticaju s novim koronavirusom. Znači, o čemu mi pričamo – manje od tri posto i 40 posto! Stvarno ne znam otkud nekim našim znanstvenicima pravo da iznose takve šarlatanske izjave u javnost", zaključuje prof. Štagljar.

On je zajedno sa svojim timom, koji djeluje na Medicinskom Fakulteta Sveučilišta u Torontu, danas u uglednom časopisu Nature Comunications objavio rad u kojem opisuju novi inovativni serološki test. Detalje je iznio ekskluzivno za Dnevnik Nove TV.

