Dok se većina država bori s time kako da osiguraju dovoljnu količinu cjepiva protiv koronavirusa, Srbija vodi drugu bitku – kako uvjeriti svoje građane da se cijepe.

Srbija ima toliko cjepiva da ih nudi bilo kome tko stigne iz inozemstva, pokrenuvši "turizam cijepljenja“, piše agencija France Presse. To je rezultat diplomatskih inicijativa Beograda na zapadu i na istoku kojima je osigurano gotovo 15 milijuna doza cjepiva za nešto manje od sedam milijuna stanovnika.

Srbija na raspolaganju ima cjepiva Pfizera, AstraZenece, Sputnjika V i Sinopharma, pa je jedan od siromašnijih dijelova Europe ubrzo postao predvodnik cijepljenja na kontinentu.

No podaci vlade u Beogradu pokazuje da se za cijepljenje prijavilo nešto manje od četvrtine stanovnika, prenosi francuska agencija. Nakon što je Srbija cijepila sve one koji su se požurili to učiniti, brzina cijepljenja se usporila. U zadnja dva tjedna ožujka, broj cijepljenih na dnevnoj razini pao je na oko 12 tisuća dnevno, gotovo upola manje nego u veljači.

Srbija ima velike količine cjepiva, pa ga je prošli tjedan ponudila stranim državljanima, uključujući migrante. Vlasti su pozvale i srbijanske državljane koji još nisu primili cjepivo da se pojave na mjestu cijepljenja, bez prethodne prijave.

"Kao Boga vas molim, javite se da dobijete cjepivo“, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić, dodavši kako cjepiva ima i kako će ga biti još. Liječnici u Srbiji strahuju da je broj cijepljenja prošao svoj vrhunac. "Jasno je da nema dovoljno onih koji žele primiti cjepivo“, rekao je za France Presse predsjednik tamošnjeg udruženja liječnika Rade Panić.

Utjecaj protivnika cijepljenja

Glavni srbijanski epidemiolog Predrag Kon smatra kako je manjak interesa za cijepljenje "isključivo posljedica“ dezinformacija koje se šire po internetu.

"Desetljećima radim ovaj posao i svjedočio sam njihovoj moći uvjeravanja“, rekao je Kon, dodavši kako "jedan do dva posto“ protivnika cijepljenja može lako utjecati na 50 posto "neodlučnih“.

Brojni stanovnici koji dvoje oko cijepljenja inače se ne smatraju protivnicima vakcijacije. "U ovim ludim vremenima imam ozbiljnih dvojbi. Većinom zbog izostanka informacija iz relevantnih institucija“, rekao je 32-godišnji Ivan, vlasnik restorana.

Srbijanski ministar zdravlja Zlatibor Lončar predložio je zabranu sadržaja koji potkopava kampanju cijepljenja na društvenim mrežama, a policija se počela baviti protivnicima cijepljenja, pritvorivši njih pet prošli tjedan zbog "stvaranja panike“.

Francuska agencija piše kako je Srbija već dugo država u kojoj bujaju dezinformacije, proširene niskim povjerenjem u vlasti i druge institucije kojima vladaju korupcija i netransparentnost.

Istraživanje koje je u listopadu provela organizacija BiEPAG pokazalo je da se više od polovice ispitanika u regiji ne misli cijepiti.

"Oni nemaju povjerenja u način na koji država komunicira o cjepivima“, rekao je BiEPAG-ov istraživač i stručnjak za Balkan Florian Bieber. Sumnje potiču i liječnici koji na društvenim mrežama imaju nekoliko stotina tisuća pratitelja, a redovni su gosti nacionalnih televizija.

"Kroz prošlu se godinu širilo opće nepovjerenje u znanost, ne nužno od državnog vodstva, ali u bliskim im medijima“, dodao je Bieber. Tisuće Srba u ožujku su u Beogradu prisustvovali prosvjedu protiv restriktivnih mjera na kojem su zaplesali i kolo.

Strah od novih varijanti

Virolozi upozoravaju da je sporo cijepljenje u kombinaciji sa sve bržim širenjem virusa najopasnija kombinacija za nastajanje novih varijanti, uključujući one koje bi mogle postati otporne na cjepivo.

"Moramo biti svjesni da proces cijepljenja treba biti brži od virusa“, rekla je za RTS virologinja Ana Banko. Vučić se dosad nije cijepio, iako u javnosti stalno poziva građane da to učine. Predsjednik tvrdi da će se u samo tjedan dana nakon njega cijepiti još pola milijuna stanovnika. Liječnici ne dijele njegov optimizam.

"Scenarij s iznenadnim, masovnim interesom za cijepljenje nije izgledan“, rekao je Panić. Doktori se slažu da će se "ljudi koji idoliziraju Vučića“ odlučiti na cijepljenje nakon njega, no zasad vjeruju i kako je 65 do 80 posto cijepljenih daleki cilj.