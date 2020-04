Svakoga dana u Hrvatskoj 1200 ljudi ostane bez posla. Rapidno ih "gasi" korona kriza. U turizmu na dan nestane čak 321 radno mjesto. Na udaru korone su i iznajmljivači. U uređenje apartmana uložili su sve što imaju i podginuli kredite, a sad je sve stalo.

Da nije koronavirusa, gospođa Silvana Štokan iz Petrčana već bi naveliko prala posteljinu koju bi njezini gosti uprljali. No, ove se godine nije umorila. Gosti otkazuju rezervacije, apartmani su prazni. A prazni su i džepovi iznajmljivača.

"I kredit isto, stoji. Sve stoji. Sve je stalo", kaže nam gospođa Silvana.

Iz resornog Ministarstva svjesni su financijskog udara na iznajmljivače. I stoga su, kažu, koncem ožujka povukli konkretne poteze.

"Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na OPG-u oslobađaju se u 2020. godini plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju bi bili obvezni platiti za glavni krevet i smještajnu jedinicu", stoji u odgovoru kojeg smo dobili iz Ministarstva turizma.

Odgođeno je ili prolongirano, poručuju, sve što se moglo. No, na sve te mjere iznajmljivači odmahuju rukom.

"Što to meni koristi kad ja nemam s čim kruh kupiti? To je nama niš koristi, meni treba da imam kupiti za jesti, kao i svi normalni ljudi, jesti piti, platiti račun. A što što je otpisano? Ti to moraš kad tad platiti, meni to neće napunit frižider", odgovara pragmatično gospođa Silvana.

Kao ni blagajne brojnih turističkih zajednica. U Hrvatskoj ih je čak 313, a glavnina njihovih prihoda upravo su turističke pristojbe. Pa i oni od države traže pomoć.

"Normalno da bi u tom slučaju Vlada trebala pomoći turističkim zajednicama, jer su to njihovi najvažniji prihodi, da se premosti situacija, dok se ne tržište ne normalizira i vrati na staru situaciju", kaže Dino Karađole, direktor TZ Grada Šibenika.

Staru slavu hrvatskoj turističkoj sezoni mogli bi vratiti Česi.

"Naša obitelj svake godine, sad već 4 godine, putujemo u Bibinje i bilo bi nam jako drago da možemo ići na more", kaže Michaela Rejzkova, turistica iz Češke.

200 čeških turističkih agencija traži način kako i ove godine osjetiti sol na koži, a njihovi kolege iz Hrvatske to pozdravljaju.

"Apsolutno podržavamo, može biti jedan od modela. Naravno, prije svega zdravlje, nakon toga možemo pričati o turizmu i sezoni", kaže Tomislav Fain, predsjednik udruge putničkih agencija.

Iako ne možemo pričati da su nam Česi navjerniji gosti. Tradicionalno, to su Nijemci. Lani ih je u Hrvatskoj bilo više od 3 milijuna, slijede Slovenci, Austrijanci, Talijani, Poljaci. Česi su na tek šestom mjestu.

No, svi nabrojani gosti do Hrvatske mogu automobilom. I čak 75 posto turista cestom stiže u Lijepu našu, a ako se dosad i biralo goste, korona je postavila neka nova pravila.

"Tko god da dođe, dobro da dođe. Samo da nam ne donese virus", kaže gospođa Silvana.

Samo da se kotač koji pokreće naše gospodarstvo, konačno i zavrti.

No, privatni iznajmljivači nisu zadovoljni. Imaju zapravo listu želja. Tvrde da su oni ti koji godinama pokreću gospodarstvo, a na njih se zaboravilo.

O toj listi želja smo razgovarali s Danijelom Radetom, predsjednikom Udruge iznajmljivača privatnog smještaja iz Zadra.

"Pred nama je najizazovnija turistička sezona dosad i mali iznajmljivači jednostavno nisu zadovoljni donesenim mjerama Ministarstva turizma", kaže Radeta.

Spremni su i na rušenje cijena.

"Najvjerojatnije. Sigurno. Cijena će biti ključan faktor tursitičke sezone, ako je i bude", kaže Radeta.

On poručuje, da su svi gosti dobrodošli, kako ranije spomenuti Česti, tako i domaći gosti te i gosti koji su tradicionalno najbrojniji posjetitelji Lijepe Naše u turističkoj sezoni.

Zadar broji 20.000 ležaja, naglašava Radeta i dodaje da je to jedan veliki prihod za turističku zajednicu, koja je male iznajmljivače iznenadila jer se uopće nije oglasila po pitanju njihovog očuvanja.

Na kraju kaže da s turističkom zajednicom komuniciraju samo putem priopćenja te da oni i dalje poikazuju da nemaju sluha za male iznajmljivače.

